Leszerel a honvédségtől Orbán Gáspár

Valóban távozik a honvédségtől Orbán Gáspár, a választók által leváltott miniszterelnök fia – erősítették meg honvédségi forrásaink a Kontroll információját.

Tudomásunk szerint a századosi rangban lévő Orbán Gáspár még a választások előtt nyújtotta be leszerelési kérelmét. Ezt sok katona megtette korábban is, de a háborús veszélyhelyzet miatt a kérelmeket számos alkalommal visszadobta a honvédség. (A honvédségi toborzókampány arca, a Telexnek a választások előtt a honvédség valódi állapotáról nyilatkozó Pálinkás Szilveszter is így járt.)

Hogy pontosan mikor nyújtotta be a kérelmét Orbán, azt nem tudjuk, mindenesetre ma jutottak el a személyügyi beszélgetésig. (Nem tudjuk, hogy a felhalmozott kérelmek miatt tartott a folyamat idáig, vagy azért, mert a választás előtt rosszul vette volna ki magát a kormányfő fiának a távozása). A beszélgetésen közös megegyezésben állapodtak meg. Van ilyen megoldás is, de ez a leszerelőknek nem minden esetben előnyös ajánlat.

Orbán Gáspár 2019 nyarán tette le a katonai esküt a szolnoki MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár kiképzőszázadánál. Az eseményen jelen volt a miniszterelnök is. Kiemelt státuszát jelzi, hogy a következő évben, 2020-ban már részt vett a Sandhursti Királyi Katonai Akadémia kilenc hónapos kurzusán, ennek elvégzése után kezdte a katonatiszti pályáját. Ennek különleges epizódja volt, hogy milyen szerepet játszhatott a honvédség tervezett afrikai missziójában. Csádban többször is tárgyalt kormányzati delegáció tagjaként.

Orbán Gáspárról részletesen beszélt Pálinkás Szilveszter is a választások előtt. Szoros kapcsolatban voltak, mert együtt tanultak a Brit Királyi Katonai Akadémián. Pálinkást előre felhívta a vezérkari főnök, hogy fontos ember érkezik: „Úgy fogalmazott, hogy etessem, itassam, pisiltessem, győződjek meg arról, hogy elvégzi ezt az akadémiát, mert ha nem, akkor elveszítjük a munkánkat.” Orbán Gáspárnak szerinte nem kellett végigmennie a hivatalos kiválasztási folyamaton, hogy „a világ legjobb és legdrágább akadémiájára” kerüljön, és ez sokakat demoralizált.

Az akadémia elvégzése után is megmaradt a baráti és bajtársi kapcsolata Orbán Gáspárral, aki „egyszer csak felkerült a Karmelitába, kapott egy irodát főhadnagyként, és elkezdte tervezni az afrikai misszióját”. Pálinkás szerint azt mondta neki a miniszterelnök fia, hogy az önkéntes keresztény missziója alatt Afrikában megtalálta Istent, és „az égből szólt neki Isten, hogy gyere, és mentsd meg az afrikai keresztényeket”. Pálinkás elfogadhatatlannak tartja, hogy a csádi misszió stratégiai tervezésébe beleszólhatott valaki politikai okokból, pláne, hogy nem sok értelmét látja a kockázatos katonai akciónak.

„Volt egy beszélgetésünk, ahol megosztotta velem a tervezés részleteit. Elmondta azt, hogy a misszió során ötven százalékos harcértékvesztéssel számol. Azt jelenti, hogy az általa vezetett misszióban ötven százaléka a magyar katonáknak meg fog halni.”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Pálinkás megszólalása után azzal próbált védekezni, hogy szó sincs csádi misszióról, tavaly novemberben még több mint 27 milliárdos költséggel számolt a Honvédelmi Minisztérium csak 2026-ra.