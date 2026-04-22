Mexikóban fogták el a magyar drogkereskedőt, aki megszökött, miután 2020-ban hat év börtönre ítélték

Mexikóban találták meg B. Jánost, akit a bíróság 2020-ban hat év szabadságvesztésre ítélt kábítószer-kereskedelem miatt, de megszökött, olvasható a rendőrség honlapján.

2025 nyarán az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) látókörébe került egy 49 éves magyar férfi, B. János. A bíróság még évekkel korábban hat év börtönre ítélte, mert egy olyan bűnszervezetet vezetett, amely 2014 és 2015 között kokainnal és extasyval kereskedett Magyarországon. A tevékenységbe a testvéreit is bevonta.

Amikor 2020-ban jogerőssé vált az ítélet, a férfi eltűnt, nem vonult be a börtönbe. Emiatt először Magyarországon, majd nemzetközileg is körözni kezdték, és felkerült az EU legkeresettebb bűnözőinek listájára is.

A nyomozás során a rendőrök olyan információkat szereztek, hogy a férfi Mexikóban bujkálhat. Ezután a magyar hatóságok amerikai közvetítéssel felvették a kapcsolatot a mexikói szervekkel, és közös munka indult. Az együttműködésbe az Interpol is bekapcsolódott.

Kiderült, hogy B. János hamis néven él Mexikóban, és taxisofőrként dolgozik Quintana Roo államban.

A mexikói hatóságok végül akciót szerveztek az elfogására, a férfit április 18-án, Cancúnban fogták el.

A mexikói belügyi vezetés szerint az elfogás több hatóság összehangolt munkájának eredménye volt.

Mivel a férfi hamis adatokkal tartózkodott az országban, és kiemelten keresett bűnöző volt, gyorsan döntöttek a kiutasításáról. Április 21-én visszaszállították Magyarországra, ahol a reptéren a magyar rendőrök átvették, majd börtönbe vitték, hogy megkezdje a büntetését.