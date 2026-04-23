A nemzeti petíció reklámozása miatt is vizsgálat indult a közmédia ellen

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa eljárást indított a közmédia ellen, ezúttal a „Nemzeti Petíció” reklámozása miatt – derült ki a hatóság csütörtöki közleményéből.
A petíciót szinte közvetlenül a 2025. végi nemzeti konzultációnak nevezett kérdezz-felelek után indította útjára a leköszönő kormány, a közmédia kedvét pedig sehogy se lehetett elvenni a szabálytalan kampányolástól. A petíciót négy nappal a választások előtt zárták le, az eredményét azóta sem hirdették ki, és valószínűleg már nem is fogják.
A Médiatanács azt írta, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. „február 2. és április 8. között
a »Nemzeti Petíció«-felirat megjelenítésével az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World csatornákon megsérthette a társadalmi célú reklám közzétételére, valamint az azok más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezéseket”.
A múlt héten az NMHH 1,8 millió forintra büntette a közmédiát, akkor s „Nemzeti konzultáció” felirat megjelenítése miatt, amivel ugyancsak a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó szabályokat sértették meg.
Pár hónapja ugyanezért kaptak pénzbüntetést a Médiatanácstól.
Elrettentő erejű büntetés törvénysértés miatt: a sok milliárdból fenntartott médiaszolgáltatót 1 millió 800 ezer, vezető tisztségviselőjét pedig 25 ezer forint bírsággal sújtották.
Nem riasztotta el a másfél milliós bírság attól őket, hogy ott villogjon a legújabb kormányzati kampány logója.