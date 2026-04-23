A részvényesek jóváhagyták a 111 milliárd dolláros Warner–Paramount-fúziót

A Warner Bros. Discovery részvényesei rábólintottak a Paramounttal tervezett egyesülésre, ezzel egy fontos akadály elhárult az elmúlt évek egyik legnagyobb médiapiaci üzlete elől. A 111 milliárd dolláros felvásárlás ugyanakkor még korántsem tekinthető lefutottnak – írja a New York Times.

A döntés azt jelenti, hogy közelebb került egymáshoz két nagy hollywoodi stúdió és egy globális hírcsatorna, a CNN is egy kézbe kerülhet. Az egyesült vállalat élére a befolyásos techcsalád sarja, David Ellison kerülne (ő az Oracle-alapító Larry Ellison fia). A befektetői jóváhagyás hónapok óta várható volt, különösen azután, hogy a Netflix februárban kiszállt a Warner egyes részeire tett ajánlatából.

A szavazást egy rövid részvényesi ülésen tartották meg, ahol a cég vezetése ismertette a felvásárlás részleteit. A vállalat szerint a részvényesek elsöprő többséggel támogatták az ügyletet, bár az eredmény egyelőre még nem végleges, azt formálisan is hitelesíteni kell.

A történet azonban itt nem ér véget. A Paramount azt közölte, hogy még idén lezárnák az akvizíciót, de ehhez több hatósági jóváhagyás is szükséges. Az amerikai igazságügyi minisztérium még nem döntött, és más országok versenyhatóságainak is rá kell bólintaniuk az üzletre.

Közben Hollywoodban egyre erősebb az ellenállás. Rendezők, producerek és színészek százai tiltakoztak az egyesülés ellen egy nyílt levélben, arra figyelmeztetve, hogy az üzlet ártana az alkotói közösségnek. A kaliforniai főügyészt is arra kérték, hogy alaposan vizsgálja meg a megállapodást.

A Paramount igyekezett megnyugtatni a kritikusokat: azt ígérik, hogy évente legalább 30 filmet mutatnak be moziban, és az egyesülés után több projektet indítanak, valamint szélesebb körben támogatják az alkotókat. A cég szerint a cél az, hogy globális szinten juttassák el a történeteket a közönséghez.

A részvényesi ülésen egy másik fontos kérdésben is szavaztak: a befektetők elutasították a Warner Bros. Discovery vezetőinek több százmillió dolláros javadalmazási csomagját. Ez azonban csak jelzésértékű döntés, a kifizetéseket nem akadályozza meg.