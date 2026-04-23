Dézsi Csaba András a nürnbergi perrel hozakodott elő, amikor saját büntetőjogi felelősségéről kérdezték

Kulcskérdéssé vált a győri, 758 millió forintos hűtlen kezelés miatt indult büntetőperben, hogy ki adott utasítást a vitatott szerződések megkötésére – és egyáltalán, tudott-e róluk a várost akkor vezető Dézsi Csaba András.

A Győri Törvényszék előtt zajló ügyben az elsőrendű vádlott, a város tulajdonában lévő GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egykori ügyvezetője azt állította: a szerződéseket a polgármester utasítására kötötte meg. Dézsi viszont következetesen tagadja ezt, szerinte a cégvezető önállóan döntött.

Dézsi Csaba Andrást a 24.hu a csütörtöki tanúkihallgatása előtt arról kérdezte, hogy a tárgyaláson elhangzottak alapján felvetődhet-e a büntetőjogi felelőssége. A volt polgármester ezt a lehetőséget teljesen kizárta: szerinte nem adott utasításokat, és politikusként nem is tehette volna ezt.

Álláspontját egy erős hasonlattal is érzékeltette:

„A vádlottak védekeznek, és ez a közös koncepciójuk, hogy meg akarják osztani azt a felelősséget azért, amit elkövettek. Ez egy természetes dolog. A nürnbergi perben azok a vádlottak, akiket végül megbüntettek, ők is azt mondták: parancsra tették. Itt még ilyen parancs sem volt.”

A perben megszólaló, a 24.hu-nak névtelenül nyilatkozó források viszont egészen más képet festenek a Dézsi-korszakról. Egy, az önkormányzat működésére rálátó forrás szerint a fontos döntések a polgármester körül születtek, és nehezen elképzelhető, hogy egy cégvezető ilyen horderejű ügyekben egyeztetés nélkül lépett volna.

A győri önkormányzat alá tartozó GYHG korábbi ügyvezetőjét és egy volt alvállalkozóját azzal vádolják, hogy közel 760 millió forintos kárt okoztak a városnak. A vád szerint az ügyvezető 2020-ban az alvállalkozónak kedvező, részben túlárazott szerződéseket kötött.

Az ügy alapjául szolgáló adatokat Pintér Bence hozta nyilvánosságra még 2021 tavaszán, még újságíróként; ő ma már Győr polgármestere. A nyomozás négy és fél éve indult, azóta az érintett politikai és városházi szereplők igyekeznek távol tartani magukat az ügytől.

A vádlottak védője viszont azt próbálja bizonyítani, hogy az önkormányzatnál tisztában voltak a cég működésével. A bíróság több tanút is meghallgat, köztük Dézsi Csaba Andrást, aki akkor a várost vezette. Az ítélkezési szünet előtt még egy tárgyalást tartanak, a per pedig ősszel folytatódik.