Vezérkari főnök: Orbán Gáspár egy ideig részt vett a csádi misszió kormányzati tervezőcsoportjában

„Most lezárul egy kormányzati ciklus, az embernek objektívan és pártállástól függetlenül számot kell adnia katonáinak, a közvéleménynek és önmagának” – mondta a HVG-nek Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, aki most adott először interjút a független sajtónak azóta, hogy három éve kinevezték.

„Lezárult a választási kampány, és úgy gondolom, ebben a helyzetben megszólalhatok úgy, hogy az kevésbé kerül politikai megítélés alá. (...) Aki az elmúlt időszakban kiállt a nyilvánosság elé, az óhatatlanul olyan politikai térbe került, ahol a katonának és a hadseregnek semmi keresnivalója”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a honvédség vezetése megpróbálta kívül tartani a politikát, de ez nem sikerült: a kampányidőszakban a hadsereg többször is politikai témává vált, ami rontotta a megítélést és a szervezeten belüli kohéziót is.

A lap kérdezte a csádi misszióról, azon belül Orbán Gáspár szerepéről is. Böröndi azt mondta, a leköszönő miniszterelnök fia „egy ideig részt vett egy kormányzati tervezőcsoportban” nagykövetekkel, szakemberekkel és tisztekkel, de „erőteljes túlzás”, hogy ő vezette volna. „Nálunk volt egy felállított tervezőcsoport, amelyet a helyettesem, Kajári Ferenc altábornagy vezetett” – mondta. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter korábban többször is beszélt arról, hogy Orbán Gáspár a miniszteri kabinetbe vezényelve részt vesz a misszió előkészítésében. Gulyás Gergely leköszönő miniszter viszont a választások előtti kormányinfón azt mondta, hogy hogy Orbán Gáspárnak nincs szerepe a csádi misszió előkészítésében.

Orbánról részletesen beszélt Pálinkás Szilveszter százados is a választások előtt: elfogadhatatlannak tartotta, hogy a csádi misszió stratégiai tervezésébe politikai okokból beleszólhatott valaki, ráadásul nem sok értelmét látja a kockázatos katonai akciónak. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Pálinkás megszólalása után azzal próbált védekezni, hogy szó sincs csádi misszióról, mégis több mint 27 milliárdos költséggel számolt a Honvédelmi Minisztérium csak 2026-ra.

Böröndi a leszerelésekkel kapcsolatban azt mondta, nincs tilalom, de egy ilyen kérelem most nehezen értelmezhető, mert veszélyhelyzeti kormányzás van, így csak közös megegyezéssel van lehetőség kiválni a rendszerből. Ahogy azt korábban írtuk, sok katona beadott leszerelési kérelmet, de a háborús veszélyhelyzet miatt ezeket számos alkalommal visszadobta a honvédség. Orbán Gáspár viszont leszerelhet.