A 6000 milliárdos EU-s védelmi hitelből valószínűleg már nem jut a NER-nek

Az Euronews azt írja, a korrupciós kockázatokra hivatkozva bírálja felül a leköszönő Orbán-kormány védelmi tervét Magyar Péter kormánya. A SAFE (Security Action for Europe) 16,2 milliárd eurós (kb. 6000 milliárd forintos) hitel lehívására vonatkozó tervet decemberben adta be a kormány az Európai Bizottságnak, ami eddig csak a magyar beadványt nem hagyta jóvá, így az új kormány módosíthatja azt.

Az alacsony kamatozású hiteleket biztosító SAFE-programot a védelmi ipar és a katonai készültség erősítésére indította az Európai Bizottság tavaly. A magyar kormány eleinte a miniszteri Tanácsban ellenezte a program indítását, végül a 150 milliárd eurós keretösszeg harmadik legnagyobb szeletének várományosa lett a 19 kedvezményezett tagállam közül.

A megugrott magyar államadósság rendkívül drága finanszírozásához képest a SAFE kondíciói kedvezőbbek, de a hitelkeretből csak a védelem, a kettős felhasználású infrastruktúra, a kiberképességek és a stratégiai ellátási láncok fejleszthetők. A kettős felhasználású infrastruktúra fejlesztésébe tartozhatnak olyan polgári és katonai célokra egyaránt használható beruházások, mint például vasútvonalak, az új mohácsi Duna-híd és a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése – ezeknek a projekteknek kivitelezői jórészt Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségeibe tartozó cégek.

Egyes hadiipari érdekeltségeit nagyon gyorsan adta el a magyar állam a 4iG csoport védelmi ipari leányvállalatának, a 4iG SDT-nek. A Transparency International szerint a fél éven belül lebonyolított tranzakció során a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény szerinti eljárásrendet sem követték az üzletfelek. (via G7)