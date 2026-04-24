Bejelentették az oktatásügyi minisztert, Orbán Balázs máris a józan ész melletti kiállást sürgeti

Miután a közoktatás nagy része évekig tüntetett az Orbán-rendszer központosított, retrográd oktatási rendszere ellen, és besuvasztották az egész területet Pintér Sándor örökös rendőr-belügyminiszter hatáskörébe, a Magyar-kormány bejelentette, hogy Lannert Judit közgazdász, szociálpolitikus és szociológus végzettséggel is rendelkező oktatáskutató, a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ senior kutatója, azaz egy a területhez valószínűleg eléggé jól értő szakember lesz a 16 év után ismét külön minisztériumot kapott oktatásügy vezetője.

Több sem kellett a Vereségi Terv atyjának, Orbán Balázsnak, máris megosztott egy képet Lannert Ukrajna, a Pride és a #freeSZFE mellett kiálló profilképeiről, és arról írt, hogy „a tágabb értelemben vett kultúra és az oktatás területe sem marad hosszabb távon centrista tér”, és ezeknek a területeknek a „baloldalra delegálásával Magyarország ismét a mintakövetés útjára lép”.

Orbán Balázs 2024 februárján a Ludovikán Fotó: Kristóf Balázs/444

„Olyan világ jön, amikor mindennél nagyobb szükség lesz a hagyományos értékeink és a józan ész melletti kiállásra. Mi ezért fogunk küzdeni”

– írta az élete legnagyobb küzdelmében ronggyá vert Orbán Balázs, a bukott miniszterelnök politikai igazgatója.