A barna orrú Orbán ösvényei

vélemény

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Fotó: Orbán Balázs/Facebook

A felhőtlen boldogságnak, a jövő kíváncsi tervezésének és a legszebb örömnek, a kárörömnek a napjai ezek. Jó érzés olyan, továbbra is nagy hatalmú, életük végéig kitartó vagyont összeharácsoló embereket hebegni, habogni, hisztizni látni, akik 16 éven át nagyon sok szenvedést okoztak náluk gyengébb honfitársaik millióinak.

Mióta április 12-én Orbán Viktor és kormánya minden várakozást felülmúlóan nagyot bukott, minden napra jut néhány olyan nyilatkozat a két hete még nagyszájú hatalmasoktól, amiken joggal szórakozhat mindenki, aki ezt az irtózatos bukást legalább a saját szavazatával segítette.

Olyan sok ilyen szereplés van, ráadásul annyi minden fontosabb történik az országban ezeknek az embereknek a magyarázkodásánál és toporzékolásánál, hogy sok közülük mínuszos hírek sokadik bekezdésébe kerül be csak, és teljesen visszhangtalan marad. Az utóbbi 16 évbe mentálisan belerokkant Kövér László például azt mondta a már 2010 előtt is komoly gondokkal küzdő Bayer Zsoltnak a közvélemény-kutatások kapcsán, hogy:

„Én, mint bevallottam, nem értek ahhoz, amiről beszélek, de ez egyáltalán nem probléma számomra.”

Fantasztikus lezárása volt ennek a Kásler Miklóstól Nagy Mártonig ívelő fogalmatlan 16 évnek, de szinte senki sem figyelt rá. Ahogy nem kapta fel a fejét senki az én kedvenc mondatomra sem, ami vasárnap a Mandiner Youtube-csatornáján hangzott el. Orbán Balázsnak tette fel a kérdést a műsorvezető: „Hogy lehetett ezt, most durván kérdezem, ennyire benézni?” Amire válaszul Orbán, aki tavaly szeptemberig a másik Orbán politikai igazgatója volt, amikor viszont kampányfőnöknek is kinevezték, némi hadoválás után azt mondta, hogy:

„Mi mindig láttunk egy ösvényt, ami a győzelembe vezet".

Az értelmetlen és magyartalan mondat a többség számára egyszerűen csak értelmetlen. Azon kisebbség számára viszont, aki indokolatlanul sok időt tölt az amerikai média fogyasztásával, azonnal nyilvánvaló volt, hogy mi ez a magyartalanság. Az angolszász közvélemény-kutatók, adatalemzők, politikai stratégák és egyéb talking headek kedvenc szófordulata ez:

„We always saw a path to victory.”

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
választás 2026 vélemény kövér lászló Kásler Miklós orbán viktor Orbán Balázs választás 2026
Orbán Balázs: Mindig láttunk egy ösvényt, ami a győzelembe vezet

A Fidesz kampányfőnöke először szólalt meg a kétharmados vereség óta: szerinte ha mélyebben elemzik a kutatásokat, felismerhették volna a vereség lehetőségét, és akkor más stratégiát választanak.

Megkezdődött a Fideszben az Orbán Viktor-mentő hadművelet

Nem tudni, sikerrel jár-e, de a lelépő miniszterelnök hozzálátott megmaradt hatalma körbekerítéséhez. A stábban Orbán Balázsra mutogatnak és a kampányfőnök lemondását várják.

Orbán Balázs új barátja: Kid Rock

Tiszteli a magyar kormány értékvédő munkáját.

Orbán Balázs helyett Kaminski Fanny lett a kulcsszereplő az Orbán-kampányban

A napi tartalomgyártási kényszer és a nem javuló eredmények újraírják a szerepeket a Fidesz-stábban. Egy március eleji belső mérés szerint minimum öt százalék a hátrányuk a pártválasztók között.

Orbán Balázs: Magyarország Ukrajnával ellentétben nem védekezett volna egy orosz katonai agresszióval szemben

Mert ezt tanultuk 56-ból.

Mert ezt tanultuk 56-ból.

Kövér László nem kért volna bocsánatot Hann Endrétől

A leköszönő házelnök úgy gondolja, hogy Hann „manipulatív szándékkal saccolt”.

Jaber üzent Magyar Péternek: Frissen öltözöl, you look good, Magyar a neved, tisztellek, de raktál egy embert veszélybe

A kuvaiti-magyar rapper egyszerre több nyelven elmondott beszédével próbálta csitítani a választási kampányban elszabaduló indulatokat.

Orbán is látja, hogy nem állnak jól: mozgósítási gonddal küzd a Fidesz

De a pártvezetés optimista, remélik, hogy az utolsó hetekre felpörög „Kommandante Kubatov” gépezete. Seszták Miklós legendás jóslataiban is bíznak a Karmelitában. Fidesz-kampány közelről.

Orbán hátrébb húzza Rogánt, a saját kezébe veszi a kampányt és kiteríti a lapjait

Ez már nem a narratívák háborúja; minden napot egyenként kell megnyerni, mondják az Fidesz-kampány ismerői. Orbán Viktor, hogy esélyesnek láttassa magát, nyíltan taktikázik. Orbán Balázs war roomot épít, Varga Juditot győzködik, Gulyás Gergelyt félreállítják – és mintha múlna a varázs. Fidesz-tájkép csata előtt.

Orbán Viktor kiosztotta Orbán Balázst az orosz–ukrán háború és az 56-os forradalom közötti párhuzam miatt

„A politikai igazgatóm félreérthetően fogalmazott, ami ebben az összefüggésben egy hiba” – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádióban.

