Eddig mindent rosszul tudtunk a választások eredményéről, haza lehet menni, a Fidesz valójában 4-1-re verte a Tiszát

Tizenkét nap eltelt a földindulásszerű Fidesz-bukást hozó választások óta, de az eredményeket a helyükre rakni próbáló elemzések továbbra is sorjáznak, sőt: bizonyos értelemben folyamatosan emelkedik a színvonaluk. A legizgalmasabb nap ebből a szempontból a csütörtök volt, amikor Gyurcsány Ferenc szépíró-filozófus jelentkezett a hétköznapok talajától messze elrugaszkodó megfejtéseivel. Ami annyira jól sikerült, hogy szabályosan árnyékot vetett Deutsch Tamás Fidesz-alapító megállapításaira. Akkorát, hogy utóbbit huszonnégy órán át észre sem vettük.

Pedig konkrétan új megvilágításba helyezte a történteket a közösségi oldalán. Először is ezzel:

Ami azonban csak a felvezetése volt a lényegnek, azt ugyanis kisvártatva kommentben bontotta ki. Vagyis: „2/3 ügyben Fidesz–Tisza: 4-1! Ennyi.”

Na innen lesz szép nyernie a nagyarcú Magyar Péternek. Ha képes rá.

Azaz ha betartja miniszterelnökiciklus-maximáló ígéretét, akkor erre semmi esélye, úgyhogy a meccs el is dőlt.

(Igen, tudom, a Tisza Párt még csak kétéves, és most indult először a parlamenti választásokon. De nem kell mindig minden apróságba belekötni.)