Kirúgtak egy magas rangú ukrán katonatisztet, miután súlyosan alultáplált katonákról jelentek meg képek

Az ukrán védelmi minisztérium elbocsátott egy magas rangú katonai vezetőt, miután fotók jelentek meg a neten lesoványodott ukrán katonákról, akiket hónapokig hagytak a fronton elegendő víz és élelem nélkül – írja a Guardian.

A képeket az egyik katona felesége tette közzé a közösségi médiában. A férfiak a fotókon láthatóan alultápláltak, vékonyak a karjaik és kilátszanak a bordáik.

A katonák nyolc hónapon keresztül védtek egy egyre szűkülő területet az ország észak-keleti részén lévő Kupjanszk város mellett. A katona feleségének posztja szerint amikor a férfiak megérkeztek a frontra 80-90 kilósak voltak, most 50 kilósak.

Erre a frontszakaszra kizárólag drónnal tudnak ellátmányt bereptetni, a leghosszabb idő, amit élelem nélkül töltöttek 17 nap volt. A katonák havat melegítettek, és esővizet ittak.

Az ukrán hadsereg azt közölte, leváltották a parancsnokot, aki a katonák élelmezésért volt felelős, és belső vizsgálatot indítanak. Amint a körülmények megfelelőek lesznek, evakuálják őket a frontról. Az ügyet robbantó katona felesége szerint a helyzet azóta valóban javult, a férje azt írta neki, többet ettek most mint az elmúlt nyolc hónapban összesen.

A hadsereg szóvivője szerint az oroszok különös figyelmet fordítanak az ellátási láncaik, a logisztika bombázására, ezekre a területekre kizárólag drónnal lehet bármit szállítani.