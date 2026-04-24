Lemondott három helyettes államtitkár

A választások után pár nappal három helyettes államtitkár is lemondott posztjáról – derül ki a csütörtöki Magyar Közlönyből.

A miniszterelnöki határozatok szerint április 16-án megszűnt a Kulturális és Innovációs Minisztériumban dolgozó Pósánné Rácz Annamária megbízatása, május 6-ai hatállyal pedig Besesek Botond és Csákiné Gyuris Krisztina távozik a Nemzetgazdasági Minisztériumból.

A 24.hu azt írta, Pósánné Rácz Annamária – Pósán László leköszönő fideszes parlamenti képviselő felesége – a felsőoktatásért és a felnőttképzésért, Besesek Botond az adószabályozásért és számvitelért, Csákiné Gyuris Krisztina pedig a fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelt.

A helyettes államtitkárok a minisztériumok meghatározott szakmai feladatait irányítják. Az államtitkárokkal ellentétben, elvileg, nem politikai vezetők, határozatlan időre nevezi ki őket a miniszterelnök, aki a szakminiszterek javaslatára menti fel őket.