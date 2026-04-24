Nagy Ervin úgy tudja, taxival mentek kórházba a sérültek az iváncsai akkumulátorgyárban keletkezett tűz után

Három ember volt megfigyelés alatt a sürgősségi osztályukon az iváncsai akkumulátorgyárban keletkezett hétfői tűz miatt - ezt a dunaújvárosi kórház közölte az RTL Híradóval. A tűzről Nagy Ervin megválasztott tiszás képviselő posztolt először. A színész/képviselő és a Híradónak nyilatkozó egyik volt alkalmazott arról beszélt: a dél-koreai cégből mentő helyett taxi vitte el a sérülteket.

„Azt hiszem, hogy taxival hazaküldték őket. Megpróbálták ezt minél... hogy úgy mondjam, nem akarták ezt nagy dobra verni. De aztán mégiscsak elmentek az emberek, mert gondolom nem voltak jól, és füstmérgezés gyanújával ott voltak” – mondta Nagy Ervin.

A gyár egy volt dolgozója is úgy tudja, taxival vitték a dunaújvárosi kórházba a sérülteket, ahelyett, hogy mentőt hívtak volna hozzájuk. Szerinte gyártási hulladék égett, amikor az anód és katód hulladékot ürítették volna ki. Úgy tudja, hogy bekapcsolt a tűzoltórendszer, de a víz hatására még jobban égett, ezért a dolgozók poroltóval próbálták eloltani a tüzet, végül egy erre alkalmas ponyvával sikerült elfojtani.

A kórház szerint a sérülteknek nem volt égési sérülésük és szén-monoxid mérgezésük, pár óra után hazaengedtek mindenkit a kórházból.

A cég az RTL megkeresésére azt mondta, a tüzet helyi tűzoltócsapatuk két perc alatt eloltotta a lángokat, ami szerintük egy kommunális hulaldékgyűjtőben keletkezett. A körülmények tisztázása a cég vizsgálatot indított.