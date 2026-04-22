Nagy Ervin szerint tűzeset történt az iváncsai akkumulátorgyárban

Nagy Ervin, a dunaújvárosi választókerület megválasztott parlamenti képviselője azt írta a Facebookon, hogy hétfő este tűzeset történt az iváncsai akkumulátorgyárban, és több dolgozót füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak.
A tiszás politikus levelet írt a gyárat működtető SK On Hungary Kft.-nek, és tájékoztatást kért a tűzeset pontos körülményeiről, valamint arról, hogy mit tesz a cég a hasonló esetek elkerüléséért.
Nagy felszólította a cég vezetését, hogy tájékoztassák a dolgozók érdekeit képviselő szakembereket, és az általuk megfogalmazott javaslatok alapján tegyenek meg mindent a munkavállalók biztonságának garantálásáért. Ha ez nem történik meg, a politikus a munkavédelmi hatósághoz fordul.
Cikkünk megjelenése után a SK On Hungary Kft. közleményt adott ki, amiben elismerték, hogy április 20-án este „kisebb tűz” keletkezett az iváncsai üzemükben, miután egy kommunális hulladékgyűjtőben lángra kapott egy anyag. Azt írták, hogy az üzem biztonsági rendszere azonnal aktiválódott, és a cég helyszíni tűzoltó csapata mintegy két perc alatt eloltotta a tüzet. A körülmények tisztázására belső vizsgálatot indítottak, valamint lépéseket tesznek biztonsági intézkedéseik további erősítésére.
Az akkumulátorgyárak politikára gyakorolt hatásairól ebben a cikkben írtunk bővebben.
Pár éve is nagyot szóltak az akkuipari visszaélések, de akkoriban még nem volt olyan országos politikai erő, amely fel tudta volna kapni a témát. Most már van, és a kiélezett harcban minden voks számít. Ráadásul ha hosszú távon esetleg jó döntés is lesz az akkuiparra tenni a tétet, most még gazdaságilag sem érezni a hasznát.