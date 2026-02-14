Óriási kockázatot vállalt a Fidesz az akkugyárakkal, és pont a választások előtt van rájuk omlóban az egész

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kezdettől fogva politikai és gazdasági kockázat a Fidesznek az akkugyárak ügye, és bár helyben eddig is erodálta egy-egy gyár a támogatottságukat, a mostani gödi botrány egy erős ellenzékkel folyó, kiélezett versenyben egy egészen más nagyságrendű problémát jelenthet nekik. Valószínűleg nem véletlen, hogy éppen az ügy kirobbanása utáni napon, kedden élesítette valaki a radnaimark.hu weboldalt, amivel kicsit el lehetett nyomni a gödi zajt, és az is megfigyelhető volt, hogy Magyar Péter a weboldalról tudatosan próbálta visszaterelni mindig Gödre a témát.

A kockázatokat Rogán Antal már 2023-ban felismerte, a Telex hétfői cikke szerint ő volt az, aki veszélyesnek tartotta a kormánypártra nézve, hogy nem léptek semmit a gödi gyár évek óta tartó veszélyes működésének ügyében.