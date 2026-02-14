Óriási kockázatot vállalt a Fidesz az akkugyárakkal, és pont a választások előtt van rájuk omlóban az egész

Kezdettől fogva politikai és gazdasági kockázat a Fidesznek az akkugyárak ügye, és bár helyben eddig is erodálta egy-egy gyár a támogatottságukat, a mostani gödi botrány egy erős ellenzékkel folyó, kiélezett versenyben egy egészen más nagyságrendű problémát jelenthet nekik. Valószínűleg nem véletlen, hogy éppen az ügy kirobbanása utáni napon, kedden élesítette valaki a radnaimark.hu weboldalt, amivel kicsit el lehetett nyomni a gödi zajt, és az is megfigyelhető volt, hogy Magyar Péter a weboldalról tudatosan próbálta visszaterelni mindig Gödre a témát.
A kockázatokat Rogán Antal már 2023-ban felismerte, a Telex hétfői cikke szerint ő volt az, aki veszélyesnek tartotta a kormánypártra nézve, hogy nem léptek semmit a gödi gyár évek óta tartó veszélyes működésének ügyében.
A Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.
Néhány településen harcos civilek veszik át az irányítást októbertől. Ugyan több helyen maradt a Fidesz, de a támogatottságuk megérezte a balhékat.
Már az különös volt, hogy függetlenként indult a Fidesz alapszervezeti elnöke, aki 2010 óta mindig fideszes színekben lett polgármester.
De magas azokban a városokban is, ahol a kampány különös fordulatokat hozott.
A szuverenitásvédő szervezet 18 pontban sorolja fel, milyen adatokra és információkra kíváncsi.
Egy kiszivárgott dokumentum szerint a menedzsment egyik ülésén emlegettek is egy, „az Átlátszó külföldi finanszírozását” vizsgáló hivatalt.
Pedig három is volt.
Orbán Balázs vezette be az új rendszert. Felgyorsult élet, közösségi média, posztolás, mérések, mérések, mérések. Kubatov azt is bejelentette, hogy az egyéni jelöltek 40 százalékát lecseréli a Fidesz, és elárulta, mi volt az eredeti családneve.
Lázár egy másik kérdésre arról beszélt, neki hiányzik a kampányból Habony Árpád. A gödi Samsung gyár miatt is számon kérték, amire azt mondta, azon a kormányülésen, amire ő jár, ilyen tárgyalás vagy megbeszélés nem volt.
Azért vagyok itt, hogy elkérjem Önöktől az utolsó hetüket a választások előtt - mondta a fideszes aktivistáknak a miniszterelnök Szentendrén. Amikor Lázár János vécépucolós kijelentéséről kérdeztük, egyetlen szóval válaszolt.
Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.
Szijjártó Péter azt állítja: nem volt olyan kormányülés, ahol a gödi gyárban történt szabálytalanságokról szóló titkosszolgálati jelentést tárgyalták volna. Nagykanizsai fóruma előtt szembesítettük a külügyminisztert a Samsung-gyár ügyében megjelent súlyos információkkal.
A munkaügyi hatóság tette a dolgát, miniszternek nem volt köze ahhoz, hogy a gödi Samsung súlyosan környezetkárosítóan működött, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.
A Tisza-elnök a bicskei gyermekotthonnál adott át adományokat a politikai pályafutását elindító interjú kétéves évfordulóján. Azt mondta, sok kérdése lesz Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészhez, és arról is beszélt, hogy a gödi akkumulátorgyár vezetőjével is személyesen szeretne tárgyalni.
A Tisza megszüntetné a végrehajtói maffiát, kivizsgálná a botrányos ügyeket – mint amilyen Hatvanpuszta –, csökkentené a keveset keresők adóját és sokat adna a kisnyugdíjasoknak. Az Orbán-kormány több intézkedéséhez nem nyúlna, több területen viszont jelentős átalakításokat hozna egy Tisza-kormány.
Tordai azt írta, hogy az „évekig tartó szándékos mérgezésben” a Samsung vezetői mellett az erről tudó kormánytagok is bűnrészesek voltak.
Más politikusok mellett Vona Gábor is feljelentést tett a Telex hétfői cikke után.
Ha megszédülsz a Zrt.-ktől, nem érted, mi ez a sok Pallas Athénézás, és fogalmad sincs, mi az a magántőkealap, akkor neked szól ez az összefoglaló az elmúlt évtizedek egyik legpofátlanabb közpénzkiszervezéséről.
Utoljára 2023 októberében tudott a mostaninál nagyobb mértékben nőni az akkugyártás, ez a teljesítmény azonban csalóka.
A Telex hétfőn írt arról, hogy súlyosan mérgező, rákkeltő környezetben kellett dolgozniuk a gödi Samsung gyár alkalmazottainak. A cég félrevezető információkról írt, és állítja, megfelelnek az előírásoknak. Megkérdeztünk egy munkajogászt, milyen lehetőségei vannak az érintetteknek.
Mert ilyen munkára „a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek” – mondta a miniszter, akinek nem ez az első vaskos cigányozása.
A magyaroknak eszük ágában sincs jelentkezni a veszélyes, lélekölő és monoton akkumulátor-gyári munkákra, a Távol-Keletről azonban még a diplomások is hálásan állnak be az itteni gyártósorokra, hogy veszélyes körülmények között, az év minden napján 12-14 órát robotoljanak.