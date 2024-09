Rászállt a Szuverenitásvédelmi Hivatal a gödi akkugyár környezetkárosítása ellen küzdő civilekre is

Újabb civil szervezetek kerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal célkeresztjébe, a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesületet és az Átlátszónet Alapítványt. A gödi civil szervezet vizsgálatát a nekik küldött levél szerint az indokolja, hogy egy EU-s pályázat nyerteseként – partnerségben az Átlátszónet Alapítvánnyal és más civil szervezetekkel – 2023-ban civil érdekvédelmi tevékenységre kapott támogatást, s hogy 2024-ben részt vett a választási kampányban, majd két képviselő-jelöltje be is jutott a gödi testületbe, írja az Átlátszó.

Ezért a szuverenitásvédő szervezet 18 pontban sorolta fel a levélben, hogy milyen információkat és dokumentumokat kér a gödi civilektől. Adatokat kellene szolgáltatniuk a „szakmai” munkájukról, de a Hivatal által „nem szakmainak” nevezett egyéb tevékenységeiről, többek között a hálózat- és adatbázis-építésről, a sajtómegjelenésekről, az akciókról és a szemléletformáló kampányokról is. Az egyesület gazdálkodási tevékenységéről pedig bankszámla- és főkönyvi kivonatokat is kérnek, 2020-ig visszamenőleg. Részletes adatokat kell szolgáltatnia az egyesületnek az EU-s pályázati pénz felhasználásáról is.

photo_camera A Samsung SDI gödi gyára Fotó: Németh Dániel/444

Tudni szeretné többek közt, hogy „sor került-e nagyszámú, ugyanazon tartalmú e-mail, messenger, SMS, twitter vagy egyéb üzenet szétküldésére támogatói felhívás érdekében rövid intervallumokban”, de pontos adatokat kér a választási kampányban elért emberek létszámáról, a plakátok és szórólapok mennyiségéről is.

A Göd-ÉRT Egyesület elnöke, Szegedi Ákos szerint minden, a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek eleget tesznek, és teljesen átláthatóan működnek. Minden évben benyújtják a hatóságokhoz a szükséges beszámolókat és a pályázati pénz felhasználásáról is részletesen beszámoltak.

Ezen túlmenően az egyesület szerint a Hivatal alkotmányellenes kér betekintést egy privát egyesület életébe.

A Göd-ÉRT Egyesület a gödi Samsung-gyár jogszabálysértő és környezetkárosító működésének feltárása ügyében ért el komoly eredményeket, zajméréseik igazolják a gyár folyamatos zajszennyezését, és nekik köszönhetően derültek ki a gyár okozta szennyezések is.