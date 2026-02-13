Két év szenvedés után negyedével nőtt az akkugyártás Magyarországon

A KSH közlése szerint az ipari termelés 1,8 százalékkal bővült decemberben az előző év azonos időszakához mérten, munkanaphatástól megtisztítva azonban 1 százalékos volt a visszaesés mértéke. Novemberhez képest pedig 0,9 százalékos volt a növekedés. Ezek az adatok megegyeznek azzal, amit a hivatal az első közlésekor tett közzé, az iparon belül az egyes ágazatok teljesítményét viszont csak most ismertették.

Eszerint a legnagyobb súlyú feldolgozóiparban 3,9 százalékos volt a növekedés, ellenben az energiaiparban 21 százalékos visszaesés volt, a csekély súlyú bányászatban pedig 18,4 százalékos zsugorodás történt.

Ennél sokkal érdekesebb azonban a kormány gazdasági csodafegyverének szánt akkugyártás teljesítménye. Az ágazat 2023 vége óta ugyanis masszív lejtmenetben van, mivel egyrészt a korábban tervezett autóipari zöld átállás sokkal lassabban halad az eleinte vártnál, másrészt az általános, kedvezőtlen világgazdasági folyamatok (például vámháború, kereslethiány) szintén sújtják az ágazatot.

Több mint két év szenvedés és lejtmenet után azonban tavaly decemberben 27 százalékkal nőtt a hazai akkugyártás teljesítménye. Ez azonban csalóka, hiszen ez a kiugrás egy nagyon alacsony bázishoz képest történt, 2024 decemberében ugyanis rekordmértékben, 51 százalékkal zuhant az ágazat teljesítménye.

A magyar gazdaság húzóágazata, a járműgyártás tavaly decemberben 1 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Ezen belül a közúti gépjármű gyártása 0,6 százalékkal nőtt, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 5,9 százalékkal csökkent.