Orbán: Jómagam, Lázár és Szijjártó visszük a kampányt

  • Orbán Viktor kedden Szentendrén Vitályos Eszterrel egy fideszes aktivista-találkozón vett részt.
  • A miniszterelnököt itt arról próbáltuk kérdezni, hogy szerinte okoztak-e politikai kárt Lázár János vécépucolós mondatai.
  • Orbán a rendezvényen többek között elmondta, hogy a Fidesz kampányát három ember fogja vinni, Lázár János, Szijjártó Péter és ő.
  • Kiemelte a választások előtti utolsó hét fontosságát, és megkérte az aktivistákat, hogy erre az időszakra tegyék szabaddá magukat.
  • Valamint elmondta, hogy a párt munkája mellett álljanak ki mindenképpen, az ilyen teljesítmények között említette a gazdaságot is, amiről szerinte „az ellenfél azt terjeszti, hogy dögrováson van, de ez egy marhaság”.
