Már nyomoz a rendőrség a gödi akkumulátorgyárral kapcsolatban

Más politikusok mellett Vona Gábor volt országgyűlési képviselő is feljelentést tett a gödi Samsung gyár működésével kapcsolatban, mire a Legfőbb Ügyészség tájékoztatta, hogy „a feljelentésben foglaltakkal egyező tárgyban a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon felderítési szakban már folyamatban van a nyomozás”, így az ő feljelentése is oda kerül.

A Telex hétfőn írt arról, hogy a Samsung gödi üzemében súlyosan mérgező, rákkeltő volt a levegő minősége, a kormány a titkosszolgálatokat is bevetette, hogy kiderüljön az igazság, de végül nem záratták be a gyárat.

Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, hivatali visszaélés, illetve „elöljáró vagy hivatali vezető felelőssége” bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen.

A Tisza elnöke, Magyar Péter szerint minden olyan kormánytagnak felmerül a büntetőjogi felelőssége, aki tudott a szennyezés mértékéről.

Az ügy egyik központi figurája Szijjártó Péter külügyminiszter, aki a Telex információi szerint nem támogatta, hogy zárják be a gyárat. Szijjártó kedden azt állította, ez hazugság, nem is volt olyan kormányülés, mint amiről a lap írt. A külügyminiszter közölte, feljelenti Magyar Pétert, illetve a Telexet is.