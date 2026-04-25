2 évig vártak rá, hogy egy orangután végre átmenjen a nekik épített hídon, most végre átment

Egy fiatal hím orangután átmászott egy magas fák koronái között kifeszített, két kötélből álló hídon.

Nem tűnik nagy eseménynek, tekintbe véve, hogy az orángutánok életük 90 százalékát magas fák koronájában mászkálva töltik. Most mégis ünnepel egy rakás tudós és állatvédő. A kötélhíd ugyanis Indonéziában, Észak-Szumátrán, a Pakpak Bharat körzetben kapcsol össze két olyan erdőrészt, amelyekben összesen 350 igen ritka szumátrai orángután él. Az utat nemrég építették, a kutatók pedig attól tartottak, hogy mivel az kettévágja a félénk, forgalmas utakon át sosem kelő orángutánok eleve nem túl nagy populációját, a két kisebb csoport könnyen válik majd a beltenyészet áldozatává - írja a Guardian. Éppen ezért feszítettek ki köteleket az út felett - két évvel ezelőtt. Hogy a legnagyobb fán élő emberszabású példányai át tudjanak járni egymás erdeibe.

Az új hidat kamerákkal ellenőrzik, így pontosan tudták, hogy bár a kötélhidat annak megépülése óta jó pár állatfaj használta: fekete óriásmókusok, hosszúfarkú makákók és kiváncs gibbonok keltek át rajta - de orángután egy sem. Most azonban megtört a jég, a kutatók a Guardian szerint hangosan kiáltozva figyelték a monitoron, ahogy az első fiatal hím némi habozás után átmászik a hídon. Ezzel bizonyosodott be, hogy ezzel a módszerrel a gyakorlatban lehetséges segíteni a fragmentálódott dzsungelben élő orángutánokon, akik a világnak csak ebben a szegletében élnek.