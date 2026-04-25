A címvédő Győr bejutott a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, a Ferencváros viszont kiesett

A Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott a négyes döntőbe a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután a szombati hazai visszavágón 40–25-re legyőzte az Odensét. A címvédő magyar csapat története során tizenegyedszer, sorozatban pedig tizedik alkalommal léphet pályára a budapesti Final Fourban.

Az első mérkőzésen a Győr 36–28-ra nyert, így magabiztos előnnyel várhatta az otthoni visszavágót a tavalyi döntős dán csapat ellen. A meccs elején mindkét együttes sok helyzetet rontott. Tíz perc után a Győr először vezetett két góllal (5–3). Az Odense később egyenlített, de a Győr egy négygólos sorozattal 9–5-re ellépett. Ebben fontos szerepe volt Szemerey Zsófiának, aki több nagy védést is bemutatott. A szünethez közeledve már 12–6 volt az állás, a félidő végére pedig tovább nőtt a különbség, a Győr mindössze nyolc gólt engedett az ellenfélnek.

A győri csapat ünnepel. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A második félidő elején az Odense kicsit felzárkózott (19–15), de erre jól reagált a Győr, és a 45. percben már tíz góllal vezetett (27–17). A csapat sorra szerezte a könnyű gólokat, így a vége kiütéses, 40–25-ös győzelem lett, összesítésben pedig 23 gólos különbséggel jutott tovább a címvédő.

A negyeddöntő másik magyar résztvevője, a Ferencváros a hazai döntetlen után idegenben háromgólos vereséget szenvedett a két magyar játékossal felálló francia Metz HB-től. A mérkőzés elején fej fej mellett haladtak a csapatok, a félidő végére azonban a franciák hat góllal elléptek (18–12). Hiába lett Simon Petra 11 góllal a mezőny legeredményesebb játékosa, a hátrányt a Ferencváros már nem tudta ledolgozni, a végeredmény 31–28 lett. A Metzben Vámos Petra három góllal járult hozzá a sikerhez, Albek Anna nem lépett pályára.

A budapesti négyes döntőt június 6-7-én rendezik az MVM Dome-ban, az elődöntő sorsolását hétfőn 15 órától rendezik. (via MTI)