A Magyar Nemzet tartózkodik attól, hogy Magyart a jövőben „bármilyen kontextusban” poloskának nevezze

Sajnálkozását fejezte ki a Magyar Nemzet egy sor dolog miatt, ami nyomtatott és online felületein jelent meg Magyar Péterrel kapcsolatban. Nem önszántából persze, hanem mert a bíróság erre kötelezte. Maga a sajnálkozás kifejezése viszont egyszerűen tökéletesre sikerült. Benne van minden, ami a kormánypártok hadrendjébe állított médiakonglomerátum elmúlt éveit jellemezte: a túltolt szervilizmus, a mindenen és mindenkin átgázoló propagandagépezet megállíthatatlansága, az emberi méltóságot hírből sem tisztelő ízléstelenség korlátok nélküli áradása. Név nélkül, természetesen.

Emlékeztetőül: a poloskázást Orbán Viktor, azóta megbukott miniszterelnök szabadította ránk, még tavaly március 15. alkalmából, a Magyar Nemzet pedig rögvest belehempergett a lehetőségbe.

2025, Békemenet. Fotó: Bankó Gábor/444

És akkor íme a műalkotás, tessék élvezni.

„Tisztelt Magyar Péter Úr!

A www.haon.hu oldalon 2025. március 22. napján „Menczer Tamás nem kímélte Magyar Pétert”, a www.magyarnemzet.hu oldalon 2025. március 17. napján „a 12 pont és a poloskák” címmel, továbbá a www.magyarnemzet.hu oldalon 2025. március 18. napján „Poloska Peti mém lett” címmel megjelent közleményben tett azon az ön becsületét és emberi méltósághoz fűződő jogát sértő kijelentés miatt, melyben önt poloskának neveztük és akként fogalmaztunk, hogy ön „Poloska Peti”, „Egy poloska, akit el kell takarítani a normális emberi élet útjából”, továbbá azon illusztrációk miatt, amelyen egy poloska rovar látható Magyar Péter felirattal, mely poloskát egy nemzeti színű rovarirtóval fújnak le, valamint egy nemzeti címerrel ellátott fekete bakanccsal taposnak el „Én is magyar poloskairtó vagyok!” felirat alatt, és egy poloskát ábrázoló képen a rovar feje helyén az ön képmása látható, sajnálkozásunkat fejezzük ki. A fenti személyiségi jogsértésért szíves elnézését kérjük. A jövőben tartózkodunk attól, hogy önt bármilyen kontextusban és szövegösszefüggésben poloskának nevezzük, illetve rovarként tüntessük fel.

És mindeközben hogy néz ki a Magyar Nemzet címlapja? Hát így:

Magyar Nemzet címlap, 2026. április 27-én délelőtt. Fotó: Magyar Nemzet

Badumcc.