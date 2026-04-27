Deutsch Tamás: Magyar Péter anyja rágalmazásért feljelentett

„Magyar Péter anyja rágalmazásért feljelentett” – közölte Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti frakcióvezetője Facebook-oldalán.

Deutsch azt írja, a feljelentés azért érkezett ellene, mert nyilvánosan beszélt arról a névtelen Facebook-poszt alapján megjelent állításról, hogy a Bors tiszás különszámát betiltó bíró adatai szerepeltek a Tisza Párt applikációjából kiszivárgott adatok között.

„Magyar Péter anyja pedig főbíró volt, a bírósági szervezetrendszer több vezető pozícióját is betöltötte, és akinek a saját fia, Magyar Péter, a Tisza párt vezére mondta el, hogy »rengeteg rokonom bíró és ezért meg fogom nyerni az összes peremet«” – írja Deutsch, aki szerint „ezek tények” és „ez az igazság”, ami „láthatóan fáj Magyar Péter anyjának is”.

Bejegyzésében ezután Magyar Péter anyjának üzent, és úgy fogalmazott, „ügyvédet perrel fenyegetni olyan, mint szakácsot a főzéssel”, amihez hozzátette, hogy nem fog a mentelmi joga mögé bújni, és elmegy a bíróságra.

2025 decemberében a Fővárosi Törvényszék azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámát, amiben a Tisza állítólagos megszorítócsomagjáról írtak, és amit négymillió példányban juttattak volna el minden családhoz .

11:01 - Frissítés:

Erőss Mónika, Magyar Péter anyja levélben kérte, hogy cikkünkben tegyük közzé Facebook-kommentjét, amiben Deutsch Tamás posztjára reagál. Erőss azt írta:

„Deutsch Tamás EP képviselő természetesen ezúttal is valótlanságokat állít. Deutsch Tamást természetesen nem azért jelentettem fel, amit a posztjában írt: „mert nyilvánosan elmondtam, hogy a Tisza párt javára - egyébként példátlan módon - még egy sajtóterméket is betiltó bírónő, …… a Tisza párt híve.” Hanem azért jelentettem fel, mert Deutsch Tamás azt állította rólam, hogy „nem véletlen, hogy Magyar Péter a bíró édesanyján keresztül elérte azt az ítéletet, azt a bírósági döntést, hogy betiltották annak az újságnak a különszámát, amelyik meg akarta mutatni minden magyar polgárnak, hogy milyen rettenetes dolgokat tartalmaz a TISZA baloldali megszorító csomagja”. *Vagyis Deutsch Tamás az eljáró bíró mellett engem is bűncselekmény elkövetésével vádolt. *Egyébként Magyar Péter sose mondott olyat, hogy “rengeteg rokonom bíró és *ezért* meg fogom nyerni az összes peremet”. Nagyon sajnálom, hogy valaki úgy lehet Magyarország EP képviselője, hogy az alapvető jogaival sincs tisztában: az EP képviselő nem (se) mondhat le a mentelmi jogáról. Ahhoz, hogy Deutsch Tamás a posztjához mellékelt fényképet felhasználja, nem járultunk hozzá, ezért felszólítom, hogy azt azonnal törölje.Végül - hogy egy klasszikustól - idézzek: Ennyi.”