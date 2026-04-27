Hadházy másodszor is feljelentette Bánki Eriket a Volvo-csalás miatt

„Így a vége felé másodszor is feljelentést tettem Bánki Erik fideszes gengszter ellen a pécsi Volvo-csalás szervezésének gyanúja miatt. Korábban Polték már egyszer megtagadták a nyomozást a hasonló feljelentésem után” - írja Hadházy Ákos.

A Volvo-ügyet, azaz a túlárazott pécsi buszvásárlási botrányt szorosan végigkövettük (az ügyről szóló összes cikkünk itt olvasható), Bánki Erik neve még azon a tárgyaláson is rendre felbukkant, ahol április elején jogerősen is elítéltek két vádlottat.

Az ügy lényege: a pécsi önkormányzat tömegközlekedési cége, a Tüke Busz a 2010-es évek közepén, az akkori fideszes városvezetés, Páva Zsolt polgármestersége idején túlárazva vásárolt használt buszokat Hollandiából. A 115 darab Volvo buszt az ottani Volvo-cég helyett egy érdemi munkát nem végző közvetítőn, a holland Bus&Coach cégen keresztül vették meg. Az ügylettel, amiben időről időre a legkülönbözőbb kontextusokban előkerült, és tanúként is kihallgatott Bánki Erik fideszes parlamenti képviselő neve is, a vád szerint nagyjából 650 millió forintos kára keletkezett a városnak.

Akkor azt írtuk, Bánki neve, bár csak tanúként szerepelt az eljárásban, újra és újra felbukkan az ügy különböző pontjain, részben vallomásokban, részen egyéb tényezők, körülmények, például egy hollandiai utazás furcsa egybeesése miatt (ő egyébként be is perelt az üggyel kapcsolatban a jó hírneve megsértése miatt egy vloggert, ám a pert elbukta). Amikor tavaly májusban tanúként kihallgatták, Bertaldó András fel is tette neki a kérdést: „ez mind a véletlen műve lenne?” – természetesen igen, derült ki a válaszból.

