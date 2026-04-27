Hiába állapodott meg róla a Tisza és a Fidesz is, Orbánék megakadályozták, hogy a Szent Korona előtt tegyenek esküt az új Országgyűlés tagjai

Újítottak volna az új Országgyűlés alakuló ülésén, ahol a képviselők most először a Szent Korona előtt tették volna le esküjüket. A javaslat eredetileg a Mi Hazánktól jött, de az előkészítő tárgyalásokon azt a Fidesz és a Tisza is támogatta – az volt a terv, hogy a koronát a vitrinjével együtt az ülés idejére átviszik az ülésterembe.

Ebből végül mégsem lesz semmi, noha a kezdeményezést a köztársasági elnök is támogatta. Mint Sulyok Tamás írja, a javaslatot megtárgyalta az ún. Szent Korona Testület is. A máskor többnyire csak évente egyszer összeülő testületben az államfőn kívül a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke, az MTA és az MMA elnöke vannak benne, vagyis többek között az összes közjogi méltóság.

Orbán Viktor a katari emírrel együtt tekinti meg a Szent Koronát.
Ők azonban nem támogatták a tervet. Sulyok Tamás oldala úgy fogalmaz: „Az előterjesztést és a Testület tagjainak egyéb felvetéseit a Testület megvitatta. A vita során az érdemi döntéshez szükséges támogató többség nem alakult ki, ezért határozathozatalra nem került sor.” Így – hiába volt a pártok között elvileg konszenzus – a parlamentbe be sem ülő Orbán Viktor és Kövér László meg a Fidesz-többség által kinevezett Alkotmánybíróság és a Kúria elnöke által dominált testület nem járult hozzá, hogy a Tisza-kétharmaddal fémjelzett új Országgyűlés a korona előtt tegyen esküt.

Sulyok szerint, ha szeretnék, erre így is lehet technikai megoldást találni, de ehhez a képviselőknek a Szent Korona őrzési helyén, vagyis a kupolacsarnokban kellene esküt tenniük.

