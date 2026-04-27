Pócs János összecsomagolt, és bemutatta, milyen szép emlékekkel és ajándékokkal távozik

„Jászberényi képviselői iroda kiürítve, átadásra készen, sok szép emlék, sok szép kis ajándék” - vezeti fel Pócs János búcsúvideóját, és bemutat párat a sok szép emlékből meg a sok szép kis ajándékból, például egy rajzot Apponyi Albertről, amit egy kedves hölgy rajzolt, majd egy másik műalkotást is felmutat, ami a Parlament épületét ábrázolja, ezzel a szöveggel:
„Ezt pedig sajátos nevelésű gyermekek saját édes kis kezükkel rakták ki nekem, amikor parlamentlátogatásra jöttek hozzám.”
Ezután egy tanmese következik Salamon királyról, és az ő születésnapi ajándékáról, aminek egészen meghatóra sikerült a tanulsága:
Minden elmúlik egyszer, a jó is, de a rossz is. A képviselő irodában született nagyon sok jó döntés, nagyon sok megoldás és több ezer találkozás a fogadóórákon. Szívből kívánom az utánam jövőknek, hogy ők is legyenek a megoldó emberek, és szívből kívánom, hogy nekik is legyen annyi sikerélmény, mint amennyi nekem volt.
Ha már ilyen szívélyesre sikeredett a búcsú, érdemes felidézni Pócs János néhány nagy pillanatát:
Mi olyat tudott Pócs, ami még Orbánnak se ment volna? Hát ezt:
A fideszes humor legjava annyira bejött Menczer Tamásnak, hogy meg is osztotta a Harcosok Klubjában.
A képviselő begyújtotta a kazánt és rázárta a férfira az ajtót. Pócs azt mondja, a férfi kérte, hogy elkészüljön a felvétel.
A tiszások egy közműárokba másztak be, mert ellenőrizni akartak egy híresztelést, ami szerint valaki szabálytalanul vételez termálvizet.
A sertésszakértőként is ismert bukott Fidesz-képviselő nem mondta meg, hogy ki a disznó, Orbán Viktor távozó miniszterelnököt viszont főnixmadárnak nevezte.