Saját videójában küldték el melegebb éghajlatra a fideszes Németh Balázst

„Kurva anyád, Németh Balázs!”
– kiabálta be egy járókelő az újdonsült fideszes parlamenti képviselő videójába, amiben bejelentette, hogy ő lesz a frakció egyik helyettese és szóvivője.
Németh – aki korábban azzal kampányolt, hogy utálják, mint a szart, de a választás óta sem mutatott önreflexiót – reagált is a járókelőre, azt mondta:
„Na, az ilyen emberek ellen kell majd dolgoznunk, akik most itt gyűlöletet keltenek, anyáznak, trágárkodnak itt az utcán.”
A videóban emellett azt is mondta, szeretnék akadályozni, hogy a tiszás többség visszafordíthatatlan károkat okozzon, valamint azt, hogy megújítják a Fideszt és visszaveszik az ország irányítását.
A Fidesz kommunikációjának két kulcsszereplője, Németh Balázs frakciószóvivő és Vitályos Eszter leköszönő kormányszóvivő eredetileg pont nem jutott volna be a parlamentbe, de a visszalépő jelöltek miatt mindketten mandátumot szereztek. Ahogy azt írtuk, a Fidesz 44 fős és a KDNP 8 fős parlamenti frakciójában ismert nevek és ejtőernyőztetett jelöltek egyaránt vannak, számos bukott egyéni jelölt mentőövet kapott.
Németh Balázs, aki a legröhejesebb, leghazugabb kampánnyal bukott hatalmasat, ütemtévesztés nélkül őrjöng tovább a Facebookon.
