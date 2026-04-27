Saját videójában küldték el melegebb éghajlatra a fideszes Németh Balázst

„Kurva anyád, Németh Balázs!”

– kiabálta be egy járókelő az újdonsült fideszes parlamenti képviselő videójába, amiben bejelentette, hogy ő lesz a frakció egyik helyettese és szóvivője.

Németh – aki korábban azzal kampányolt, hogy utálják, mint a szart, de a választás óta sem mutatott önreflexiót – reagált is a járókelőre, azt mondta:

„Na, az ilyen emberek ellen kell majd dolgoznunk, akik most itt gyűlöletet keltenek, anyáznak, trágárkodnak itt az utcán.”

A videóban emellett azt is mondta, szeretnék akadályozni, hogy a tiszás többség visszafordíthatatlan károkat okozzon, valamint azt, hogy megújítják a Fideszt és visszaveszik az ország irányítását.

A Fidesz kommunikációjának két kulcsszereplője, Németh Balázs frakciószóvivő és Vitályos Eszter leköszönő kormányszóvivő eredetileg pont nem jutott volna be a parlamentbe, de a visszalépő jelöltek miatt mindketten mandátumot szereztek. Ahogy azt írtuk, a Fidesz 44 fős és a KDNP 8 fős parlamenti frakciójában ismert nevek és ejtőernyőztetett jelöltek egyaránt vannak, számos bukott egyéni jelölt mentőövet kapott.