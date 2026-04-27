Újabb 3 milliárdos megbízást kaptak a választás előtti napokban a HM-től Balásy Gyula propagandacégei

Nettó 3,2 milliárd forintos keretösszegű megbízást kötött április elején a Honvédelmi Minisztérium a fideszes propagandakampányokat végző Balásy Gyula két cégével – írja a HVG. Az országgyűlési választások előtt még gyorsan aláírt szerződés alapján Balásyék a következő négy évben akár heti rendszerességű imázsfilmekben népszerűsíthetik a katonai pályát.

A Honvédelmi Minisztérium Balásy két cégével, a New Land Media Kft. és Lounge Design Kft.-vel kötött szerződést, hogy azok egészen 2029-ig gyártsák a tartalmakat. Ugyanez a két cég bonyolította az elmúlt években a kormányzati kampányokat, a Rogán Antal alá tartozó NKH kommunikációs feladatokra kiírt 75 milliárd forintos tenderét például 12 hónapra nyerték el 2025 őszén.

A tűzpiros Ferrarijairól és Lamborghinijeiről is ismert Balásy Gyula floridai ingatlanjai és a lebegő Tihanyi villája a NER-eliten belül is szemet szúrtak, még az Integritás Hatóság elnöke is azt mondta róla, hogy Balásy cégei adófizetők pénzén, mesterségesen lettek felhizlalva.

Magyar Péter egy hétfői posztjában azt írta, hogy „Balásy Gyula és a Lounge Event Kft. nevű propagandagyár kapcsán is (…) nem véletlenül Rogán Antal tárgyal az eladásról, és nem a hivatalos tulajdonos”.