11 milliárd forintot szórt szét két hónap alatt a Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leánycége

Míg 2025 novemberében 90 millió forint adományt, illetve szponzorációs támogatást osztott ki a Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leánycége, addig decemberben ennek a 87-szeresét, 7,849 milliárd forintot juttatott 14 kedvezményezettnek, írja a HVG. Ebből csak az Iskola Alapítványnak 2,781 milliárd forint jutott, ami a Fidesz-szövetséges RMDSZ egyik alapítványa. Ugyanez az alapítvány és az RMDSZ másik szervezete, az Eurotrans Alapítvány 2010-től 2025 végéig összesen 18 milliárd forintot kapott a Bethlen Gábor Alaptól, ennek az összegnek a hatoda esett be most pluszban a szerencsejátékosoktól.
A decemberi támogatási összegek közül a második és a harmadik legnagyobb is Románia magyarlakta részén landolt a HVG szerint.
A szerencsejátékos pénzeső a 2026-os évben sem maradt abba, januárban 3,28 milliárdot szórtak szét, így két hónap alatt mintegy 11 milliárdnak örülhettek a kedvezményezettek. Mint a lap írja, jutott a pénzből a Rogánt és Habonyt reptető családi céghez, Ókovács Szilveszter felesége intézetéhez, az ATV volt elnökének, Rózsa Istvánnak a cégéhez, de Szijjártó Péter leköszönő külügyminiszter testvérének érdekeltségéhez is.
Még néhány kedvezményezett:
A márciusi és áprilisi támogatási összegeket még nem hozták nyilvánosságra.