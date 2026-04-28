11 milliárd forintot szórt szét két hónap alatt a Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leánycége

Míg 2025 novemberében 90 millió forint adományt, illetve szponzorációs támogatást osztott ki a Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leánycége, addig decemberben ennek a 87-szeresét, 7,849 milliárd forintot juttatott 14 kedvezményezettnek, írja a HVG. Ebből csak az Iskola Alapítványnak 2,781 milliárd forint jutott, ami a Fidesz-szövetséges RMDSZ egyik alapítványa. Ugyanez az alapítvány és az RMDSZ másik szervezete, az Eurotrans Alapítvány 2010-től 2025 végéig összesen 18 milliárd forintot kapott a Bethlen Gábor Alaptól, ennek az összegnek a hatoda esett be most pluszban a szerencsejátékosoktól.

A decemberi támogatási összegek közül a második és a harmadik legnagyobb is Románia magyarlakta részén landolt a HVG szerint.

A szerencsejátékos pénzeső a 2026-os évben sem maradt abba, januárban 3,28 milliárdot szórtak szét, így két hónap alatt mintegy 11 milliárdnak örülhettek a kedvezményezettek. Mint a lap írja, jutott a pénzből a Rogánt és Habonyt reptető családi céghez, Ókovács Szilveszter felesége intézetéhez, az ATV volt elnökének, Rózsa Istvánnak a cégéhez, de Szijjártó Péter leköszönő külügyminiszter testvérének érdekeltségéhez is.

Még néhány kedvezményezett:

Közép-Európai Idegsebészeti Alapítvány (alapítók: Hofer-Maire Orsolya, Vizi E. Szilveszter), 1,879 milliárd forint,

Magyar Olimpiai Bizottság, 852,5 millió forint,

Rózsa Records, 100 millió forint

Aeroglobe Kft. (a budaörsi reptér üzemeltetője), 50 millió forint,

Magyar Teqball Szövetség, 20 millió forint,

TRP Hungary Kft. (Szijjártó testvéréhez kötődik), tavaly 25, idén 30 millió forint,

Szent István Intézet Kft. (Máthé Zsuzsához, Ókovács Szilveszter Opera-főigazgató feleségéhez kötődik), 20 millió forint,

Hangos Szó Kft. (Ismerős Arcok-érdekeltség), tavaly 15, idén 20 millió forint.

A márciusi és áprilisi támogatási összegeket még nem hozták nyilvánosságra.