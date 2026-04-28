20-25 fokok jönnek a hosszú hétvégén, és akkor a hétfőről még nem is beszéltünk egy szót sem

A hét közepén átmenetileg hűvösebb lesz, de apránként egyre melegebb idő várható: vasárnap 20-25 fokot is mérhetünk – írja az Időkép. Csütörtökön és pénteken, sőt szombat hajnalban ezzel együtt többfelé fagyhat még.

A hosszú hétvégén a napsütésé lesz a főszerep, nyugatabbra kevesebb, keletebbre picit több felhőre számíthatunk, de csapadék sehol sem várható.

Az Ínség-szikla Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Csütörtökön 12-17, pénteken 14-20, szombaton a legtöbb helyen újra 20 fokot meghaladó értékek várhatók. Vasárnaptól az éjszakák is enyhülnek, a délután pedig 20-25 fok lesz.

Bónusz: hétfőre még melegebb idő körvonalazódik.

Hátulütő: fokozódik az aszály, vízért könyörög a talaj, kidugta a fejét Budapesten a Dunából az Ínség-szikla.