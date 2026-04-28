Az Emirátusok nemzeti érdekeire hivatkozva kilép az OPEC-ből

Az Egyesült Arab Emírségek úgy döntött, májusi 1-jei hatállyal kilép az OPEC-ből.

„Eljött az ideje, hogy erőfeszítéseinket arra összpontosítsuk, amit a nemzeti érdekünk diktál, valamint a befektetőink, ügyfeleink, partnereink és a globális energiapiacok iránti elkötelezettségünkre” – közölte az emirátusi állami hírügynökség. Ha ez tényleg megtörténik, az komoly csapást jelenthet az olajtermelő országok szövetségére, miközben a globális (energia)válság Irán Hormuzi-szoros elleni blokádja miatt egyre súlyosbodik.

Fotó: KARIM SAHIB/AFP

„A szervezetben töltött időnk alatt jelentős hozzájárulásokat tettünk, és még nagyobb áldozatokat hoztunk mindenki javára” – közölte az Emírségek. A váratlan döntés „nem változtat az Emírségek elkötelezettségén a globális piaci stabilitás iránt, sem azon a megközelítésén, amely az együttműködésre épül a termelőkkel és a fogyasztókkal. Éppen ellenkezőleg, növeli az ország képességét arra, hogy reagáljon a gyorsan változó piaci igényekre”. Hozzátették: a döntést „a nemzeti érdekek is vezérlik, valamint az ország azon törekvése, hogy aktívan hozzájáruljon a piac sürgős igényeinek kielégítéséhez, különösen a rövid távon fennálló geopolitikai bizonytalanság közepette, amelyet az Arab-öbölben és a Hormuzi-szorosban jelentkező zavarok okoznak, és amelyek hatással vannak a kínálati viszonyokra.”

Az Emírségek döntése várhatóan súlyosan érinti az olajexportőr országokat, és a globális energiarendszer alapvető átrendeződését jelezheti. Az OPEC, azaz a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete 12 olajban gazdag országot tömörít, köztük van például Szaúd-Arábia, Irán, Irak, Kuvait, és a most a kilépés mellett döntő Egyesült Arab Emírségek is. Az OPEC-en belül a tagállamok összehangolják olajkitermelési politikájukat, így közvetlen hatással vannak a világpiaci kínálatra és ezáltal az árakra, ezért az OPEC kardinális szereplő a globális gazdasági folyamatok alakításában. (Euronews)