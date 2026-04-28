Egy iráni megverte Trumpot – de nem azt, hanem egy másikat

Hatalmas meglepetés született hétfőn késő este a snooker-világbajnokságon Sheffieldben. A torna második fordulójában – ahol a legjobb nyolc közé jutásért harcolnak a felek – sporton túli értelemben pikáns összecsapásra került sor az iráni Hossein Vafaei és a világelső Judd Trump között. Trump ugyan nem amerikai, hanem brit, ám a csata az amerikai–iráni háború tükrében már pusztán a snookersztár neve miatt is extrán érdekesnek számított, annyira, hogy a Politico is foglalkozott a fejleményekkel.

A meccs esélyese egyértelműen Trump volt, aki hosszú ideje vezeti a világranglistát, miközben a snookersport első és egyetlen jegyzett iráni játékosának a selejtezőkbóől kellett a főtáblára küzdenie magát. A 32 éves Vafaei – aki jelenleg épp 32. a ranglistán – sem ismeretlen, első profi tornáját 2022-ben nyerte, és abban az évben már vb-n is szerepelt, ott történetesen Trump intézte el őt az első fordulóban 10-4-re.

Az iráni jó formában érkezett a vb-re, a selejtezőkön meggyőző formában játszott, majd az első fordulóban is nagyot ment, amikor szabályosan kiütötte 10-3-mal a kínai Si Jiahuit, ennek a meccsnek is utóbbi volt a favoritja.

A 13 nyert frame-ig tartó Trump–Vafaei meccsen is tartotta a lépést az iráni, és bár 3 frame-es hátránya is volt 7-10-nél, innen 4 menetet nyer egymás után. 12-12-nél döntő frame jött, amit az iráni tudott behúzni, és óriási szenzációt okozva bejutott a legjobb 8 közé. A kedden kezdődő negyeddöntőben is ellenfele, a jövő nagy ígéretének tartott Wu Yize lesz az esélyesebb. A torna előtt legalábbis biztos, hogy a kínaira fogadott volna mindenki, ám a helyzet azóta változott picit.