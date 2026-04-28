Kiszálltak a rendőrnyomozók Pintér Bence független győri polgármesterhez, hogy fideszes politikusokról kérdezzék

Korábbi feljelentésemre ma délelőtt, 2026. április 28-án civil ruhás rendőrnyomozók jelentek meg a Győr Projekt Kft.-nél, a létesítményüzemeltető, rendezvényszervező önkormányzati cégnél. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságon ugyanis jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt van folyamatban nyomozás. Érkezésükről telefonon értesítettek, kora délután pedig az irodámba is ellátogattak, hogy a Győr-Szol Zrt.-nél elfolyt 1,7 milliárd forintos lakáskassza-ügy újabb fejleményeiről kérdezzenek. Ebben az ügyben is büntetőeljárás zajlik, a gyanú különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés bűntette.

- írta Facebook-oldalán Pintér Bence, Győr polgármestere.

Posztjában arról is ír, hogy a nyomozókat többek között a Győr-Szol feletti tulajdonosi jogokat gyakorló, Fekete Dávid elnökölte, fideszes többségű Városstratégiai Bizottság, és a cég Antal Imre elnökölte, szintén fideszes többségű Felügyelőbizottsága érdekelte.

A független polgármester korábban a közgyűlés feloszlatását is kezdeményezte, mert állítása szerint 1,7 milliárd forint tűnt el a fideszes felügyeletű és irányítású önkormányzati cég által kezelt városi lakáskasszából.