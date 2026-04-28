Lezsák Sándor nem lett képviselő, de kapott közel 5 milliárdot a Lakiteleki Népfőiskola

Miután a Tisza kétharmados győzelmet aratott az április 12-i parlamenti választáson, Lezsák Sándorék népfőiskolája megkongatta a vészharangot. Az egyéni jelöltként elbukott fideszes politikus, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke levélben kért támogatást az alapítványának, mondván: a kétharmados ellenzéki győzelem miatt bizonytalanná vált a támogatott rendezvényeik helyzete.

Orbán Viktor vendégségben Lezsák Sándornál Fotó: Lezsák Sándor / Facebook

Lezsák a levélben hosszan sorolta a veszélybe került programokat, a listán footgolf verseny, néptánctalálkozó és snapszer- és ultibajnokság mellett a Keleti nyitás műfordító tábor és a Kárpát-medencei hungarikum vetélkedők is szerepeltek.

A Magyar Hang most arról ír: hétfőn levelet kaptak Lezsák Sándortól, amiben a politikus megerősítette, hogy a levél valós volt, azt valóban ő írta. Arról is beszámolt ugyanakkor, hogy

„a Népfőiskola Alapítvány 2026. évi működésének és szakmai programjainak megvalósítására, valamint a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat 2026. évi működésének támogatására, a támogatási összeg a napokban megérkezett, a pontos összes 4 milliárd 841 millió 300 ezer forint”.

Érdekes időbeni egybeesés, hogy egy nappal a Magyar Hangnak küldött levél előtt Lezsák Sándornál járt Orbán Viktor távozó miniszterelnök, a látogatásról igen szűkszavúan Lezsák hivatalos Facebook-oldala is beszámolt. Másnap eldőlt, hogy Lezsák Sándor, bár a Fidesz-KDNP országos listáján a bejutást jelentő 11. helyen szerepelt, nem veszi fel a mandátumát, azaz 32 év után nem ül be a parlamentbe (a család viszont nem marad képviselet és képviselő nélkül, a lánya, Molnárné Lezsák Anna a 46. helyről mandátumot szerzett). Majd újabb egy nap után Lezsák beszámolt arról, hogy megkaptak 4,8 milliárd forint támogatást.