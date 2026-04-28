Még a Fidesznél is népszerűtlenebb politikusok is helyet kaptak az összement frakcióban

Listáról 42 mandátumhoz jutott a Fidesz-KNDP, a sokkszerű vereség miatt azonban az előzetesen leadott névsort alaposan átvariálták. Elköszöntek számos veterán politikustól, összesen 25-en állnak félre azok közül, akik eredetileg befutó helyen voltak. (A 25-ben benne van Orbán Balázs, a katasztrofális kampány irányítója is, de ő csak majd csak júliustól megy ki az Európai Parlamentbe.)

Voltak óriási rakétázások a lista legvégéről az Országgyűlésbe, Szalai Piroska, a számok mágusa például a 237. helyről kapott mandátumot.

Az összement frakcióban van egy olyan csoport, akik elindultak egyéniben, de vesztettek. Listán viszont mandátumot kaptak. 20-an vannak, és a jelek szerint nem kizárólag a népszerűség számított a mentőövek kiosztásánál.

A választókerületükben ilyen eredményt értek el:

A személyes népszerűségre jobban használható az a mutató, ami a választókerületben a Fidesz listára adott szavazatokhoz méri az egyéni jelöltek eredményét.

A 106-ból 21 olyan egyéni jelöltje volt a Fidesznek, akik a pártnál legalább egy százalékpontnál jobban szerepeltek a választókerületükben leadott szavazatok alapján. Hármójuknál ez mandátumot is hozott (Ágh Péternek a másik Magyar Péternek is köszönhetően, Csuzda Gábornak és F. Kovács Sándornak). Több mint felük hiába volt népszerűbb a pártjuknál, nem lesznek ott a parlamentben: Ovádi Péter, Szilasi Gábor, Antal Szabolcs, Tállai András, Erős Gábor, Szatmáry Kristóf, Kónya István, Bodó Sándor, Navracsis Tibor (aki az egyéni bukása után nem is akart beülni), Nagy István volt agrárminiszter és Bányai Gábor.

A másik oldalról nézve. Ott vannak, akiket a Fidesznél is kevésbé szeretnek, és buktak egyéniben. Mindent felülírva vigaszágon közülük öten is mandátumhoz jutottak, miután megtisztították előttük az utat: Németh Balázs (listán 47.), Vitályos Eszter (48.), Pócs János (122.), Takács Péter (123.) és Radics Béla (158.).

Az érdekes, hogy a nagy alulteljesítők közül, akik bőven nem érték el a megcsapzott népszerűségű Fidesz listás eredményét sem, ketten így is mandátumhoz jutottak: Tilki Attila Vásárosnaményban és Kovács Sándor Mátészalkán.