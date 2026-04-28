Szijjártó Péter helyett Vitályos Esztert delegálja a Fidesz parlamenti alelnöknek

Kedd délelőtt folytatták a parlamenti pártok a május 9-ei alakuló ülés előkészítését. A négy parlamenti frakció a szervezeti és működési kérdésekről, többek között a bizottsági rendszerről tárgyalt.

A Tisza Pártot Bujdosó Andrea frakcióvezető, Velkey György László, Melléthei-Barna Márton és Császár Martin, a Fideszt Gulyás Gergely frakcióvezető és Balla György, a KDNP-t Rétvári Bence frakcióvezető és Latorcai János, a Mi Hazánkat Toroczkai László frakcióvezető, Novák Előd és Apáti István képviselte.

A tárgyalás előtt Magyar Péter bejelentette, hogy nem nem szavazzák meg Szijjártó Pétert parlamenti alelnöknek, ezért várják a Fidesz új jelöltjét a pozícióra. Gulyás Gergely a tárgyalás után azt mondta, hogy a Tisza lépése behozta a kisstílűséget a politikába, de mivel a pozíciókról a többség dönt, a leköszönő külügyminiszter helyett Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt jelölik. Orbán Viktor a Fidesz választmánya előtt kiállt Szijjártó mellett, szerinte ez méltatlan volt a Tiszától, és Szijjártó a legnagyobb hazafi.

A KDNP Latorcai Csabát jelöli alelnöknek, a Mi Hazánk pedig már korábban bejelentette, hogy Dúró Dórát delegálja a pozícióra.

Az új ciklusban 20 parlamenti bizottság áll fel, ebből 6-nak lesz ellenzéki elnöke. Négy bizottságot (költségvetési, környezetvédelmi, művelődési, szociális) a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk politikusa vezet majd. A KDNP a nemzeti összetartozás bizottságot kapta, de a személyt még nem nevezték meg, ahogy a Fidesz sem a saját jelöltjeit.

A nemzetbiztonsági bizottságot a Mi Hazánk alelnöke, Apáti István vezeti majd. A Mi Hazánk emellett a művelődési bizottságban kap alelnöki pozíciót, amit Szabadi István tölt majd be.

Toroczkai László azt mondta, hogy a Fidesz-KDNP és a Tisza együtt akadályozta meg, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tehessenek esküt. A fideszesek által delegált tagokból álló Szent Korona Testület ugyanis nem engedélyezte, hogy a koronát átvigyék az ülésterembe, a tiszások pedig nem járultak hozzá, hogy a képviselők a kupolateremben tegyenek esküt. Így csak a mi hazánkos képviselők tesznek majd esküt a korona előtt.

A Tisza nevében Bujdosó Andrea és Velkey György László tartott sajtótájékoztatót. Azt mondták, hogy a párt bizottsági elnökeit majd csak később jelentik be.