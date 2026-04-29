Hegedűs Zsolt kabinetjében dolgozhat a második Orbán-kormány helyettes államtitkára, akit 2020-ban Kásler Miklós rúgott ki egy intézet éléről

A Tisza-kormány tagjaként folytathatja karrierjét Cserháti Péter, a SOTE Rehabilitációs Klinikájának főigazgatója. Cserháti 2010 és 2013 között a második Orbán-kormány egészségügyi minisztériumának helyettes államtitkára volt, majd miniszteri biztosként is dolgozott. Kásler Miklós miniszter őt rúgta ki 2020-ban a Rehabilitációs Intézet éléről.

Cserháti új pozíciójáról a Medical Online írt. A portál értesülését Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter megerősítette. Hegedűs azt írta, hogy a Batthyány-Strattmann László Alapítvány vezetésével folytatott tárgyalásán miniszteri kabinetjének „felkért tagjai”, Cserháti Péter és Csernus Kata is részt vettek. A Medical Online szerint Csernus kabinetvezető, Cserháti stratégiai koordinációért felelős munkatárs lehet.

Cserháti Péter Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Cserháti nevéhez fűződik az Egészséges Budapest Program, amit az egészségügyi portál az elmúlt 16 év egyik legmegalapozottabb, szakmai koncepció mentén kidolgozott és professzionálisan szerveződő egészségügyi projektjeként jellemzett.

Cserhátit azután rúgta ki Kásler Miklós a Rehabilitációs Intézet éléről, hogy nem teljesítette a minisztérium elvárását, és nem szabadított fel jelentős mennyiségű betegágyat a koronavírus-járvány elleni védekezés keretében. Két évvel később azonban rehabilitálták, kinevezték a SOTE alá áthelyezett intézet élére. Szakmai munkájáért 2023-ban megkapta a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét.