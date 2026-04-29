Inkább nyugdíjba vonul a legmagasabb rangú amerikai diplomata Kijevből, annyira elege van Trumpból

Még ebben az évben távozik posztjáról az Egyesült Államok vezető ukrajnai diplomatája, erősítette meg a külügyminisztérium. Julie Davis, az Egyesült Államok kijevi nagykövetségének ügyvivője júniusban vonul nyugdíjba a külügyi szolgálatból. Ez azért is nagyon kellemetlen, mert eleve nagyon feszült épp Donald Trump elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kapcsolata.

Davis távozásáról először a Financial Times számolt be úgy, hogy azt írták, a diplomata elégedetlen a Trump-kormányzat Ukrajnának nyújtott támogatásának mértékével. A külügyminisztérium szóvivője ezt tagadta.

„Davis nagykövet asszony állhatatos támogatója volt a Trump-kormányzat azon törekvéseinek, hogy tartós békét teremtsen Oroszország és Ukrajna között” – mondta Tommy Pigott. „Továbbra is büszkén fogja előmozdítani Trump elnök politikáját, amíg 2026 júniusában hivatalosan el nem hagyja Kijevet, és nyugdíjba nem vonul a minisztériumtól.”

Az amerikai nagykövetség Kijevben. Fotó: VIACHESLAV RATYNSKYI/Anadolu via AFP

Trump folyamatosan igyekezett területi engedményekre kényszeríteni Zelenszkijt annak érdekében, hogy megállapodás szülessen az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárásáról – aminek Zelenszkij továbbra is ellenáll. Márciusban Zelenszkij a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy a Trump-kormányzat az Ukrajnának szóló biztonsági garanciákra vonatkozó ajánlatát egy olyan békeszerződéshez kötötte, amelynek keretében Ukrajna átengedné keleti régióját, a Donbászt Oroszországnak.

(Politico)