Lánczi Tamás megszólalt

„Az újonnan felhatalmazást kapott politikai erő és annak miniszterelnök-jelöltje kijelentette, hogy nem számol a Szuverenitásvédelmi Hivatal további működésével” – kezdte bejegyzését Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, aki most először szólalt meg a Fidesz választási veresége óta.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Lánczi úgy fogalmaz, hogy „a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható. De azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártunk, nem fognak eltűnni”.

„A külföldi nyomásgyakorlás, a politikai befolyásszerzés és az idegen akarat rákényszerítésének kísérlete a mindenkori magyar kormányzatra és társadalomra továbbra is jelen marad” – írja Lánczi, aki szerint az elmúlt két évben ők azért dolgoztak hogy bemutassák és jelezzék: „a magyar demokratikus folyamatokba történő külföldi beavatkozás létező valóság”.

Sőt, a Fidesz-kormány alatt pozíciót kapó Lánczi szerint „a szuverenitás védelme és így a Hivatal is a kezdetektől támadás alatt állt”. „Nem véletlenül” – tette hozzá. Merthogy úgy látja, „a Hivatal működése veszélyforrást jelentett mindazok számára, akik Magyarországot nem szuverén államként, a magyarokat nem önrendelkező nemzetként kezelik”.

Lánczi ezután kifejtette, hogy ők ott a Szuverenitásvédelmi Hivatalban

„a támadások ellenére szisztematikusan” feltárták „a rendszerváltástól napjainkig tartó befolyásszerzés és nyomásgyakorlás hátterét, módszereit és intézményi logikáját”.

Sőt, bemutatták „azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely Magyarországon belül aktívan alakította és alakítja ma is a belpolitikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat”.

Utóbbi „nyomás és befolyás” szerinte „kiterjedt a sajtóra, a szakpolitikai döntéshozatalra, a politikai erők belső működésére, a választási kampányok tartalmára, üzeneteire és technológiai hátterére is”.

Lánczi szerint „ennek tényét április tizenkettedike után már azok közül is többen elismerték, akik korábban szándékosan tagadták vagy elhallgatták ezt”. Úgy látja, hogy a „külföldi érdekcsoportok tevőlegesen részt vettek a magyarországi kampányban”, és „le akarták törni a közép-európai nemzetek szuverenitásküzdelmét”.

Lánczi bejegyzését azzal zárta: „Isten óvja Magyarországot!”

12:45 - Frisstítés:

Nem sokkal Lánczi megnyilvánulása után Magyar Péter leendő miniszterelnök is megszólalt, és egy Facebook-posztban közölte, „haladéktalanul” megszüntetik „a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő Szuverenitásvédelmi Sóhivatalt”. „Ezzel spórolunk hatmilliárd forint közpénzt” – tette hozzá.