Magyar Péter: Haladéktalanul megszüntetjük a Szuverenitásvédelmi Sóhivatalt

„Haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő Szuverenitásvédelmi Sóhivatalt. Ezzel spórolunk hatmilliárd forint közpénzt”

– közölte Facebookon Magyar Péter leendő miniszterelnök nem sokkal azután, hogy Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke először fogalmazott meg nyilvános gondolatokat a Fidesz választási veresége óta.

Lánczi – aki szerint „a szuverenitás védelme és így a Hivatal is a kezdetektől támadás alatt állt” – úgy fogalmazott, hogy „a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható. De azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártunk, nem fognak eltűnni”.