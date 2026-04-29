Menczer Tamás a 444-nek: A lelkiismeretemben és a munkámban nem kívánok megújulni

A Fidesz listáján eredetileg a 36., bejutó helyen szerepelt. Ki és mivel indokolta, hogy le kell mondania a mandátumáról?





A miniszterelnökkel beszéltem, aki azt javasolta, hogy ne vegyem fel a parlamenti mandátumomat. Mivel ez egyezett az én elképzelésemmel, a beszélgetésnek ezt a részét két mondatban lezártuk.





Hogy érezte magát, amikor alá kellett írnia a lemondó nyilatkozatot?





Nagyon rendben vagyok.





Beszélt a választás óta Orbán Viktorral? Amennyiben igen, miről beszéltek, és mit mondott önnek a miniszterelnök?





Igen, beszéltem Orbán Viktorral a választás óta. A beszélgetésünk bizalmas természetű, beszéltünk a múltról, a jelenről és a jövőről is. Mindig megtisztelő volt számomra, amikor Orbán Viktor négyszemközt beszélt velem, ez a beszélgetés különösen sokat jelentett.





Mit gondol, a kampány alatt végzett tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy nem került be a frakcióba?





Azért nem kerültem a frakcióba, mert egyrészt ott most nem rám van szükség, én máshol hasznosabb vagyok, másrészt én sem akartam bekerülni.





Utólag hogyan értékeli a „vége van, kicsi” veszekedését Magyar Péterrel, mennyire ütött vissza a Fideszre az ön stílusa?





Számos kérdésre, így erre is válaszoltam a választás után a Patriótának adott nagyinterjúban, de szívesen megteszem itt is. Természetesen tudomásul veszem, hogy a magyarok döntöttek, a többség Magyar Pétert akarja követni. Azonban ettől az én véleményem Magyar Péterről nem változott. Magyar Péter egy rossz ember, gonosz ember, aki aljas dolgokat tett magánemberként is és politikusként is. Tartok tőle, hogy a jövőben is hasonlóan fog cselekedni. Nem drukkolok ezért, mert nem vagyok a hazám ellensége, de szkeptikus vagyok. Minden tettemet és szavamat az vezérelte, hogy egy rossz emberrel szembe fellépjek.





Ami a stíluskérdéseket illeti. Azokat, akik engem stílusproblémákkal, gyűlöletkeltéssel vádolnak, azokat nem zavarja, hogy Magyar Péter a templom előtt alpári módon üvöltött a miséről kijövő emberekkel, és ez csak egy példa az ezerből. Tehát nyilvánvaló, hogy köztünk nem stílusvita van, köztünk politikai vita van, ami meg érthető, hiszen különböző oldalon állunk.





„Halkan” teszem hozzá, hogy Magyar Péter a 444-ről, Önökről azt mondta, hogy „elküldtem a 444-et a kurva anyjába”, Önök pedig – emlékeim szerint - egy belső levelezésükben fasznak titulálták Magyar Pétert. Milyen stíluskérdésekről is beszélgetünk?





Mit gondol, miért kapott ki csaknem 25 százalékponttal Bujdosó Andreától?





Ha valaki megnézi a választási térképet és a végeredményt, nyilvánvaló, hogy ez a választás a legcsekélyebb mértékben sem a jelöltekről, a jelöltek kampányáról és a ciklusban vagy akár több ciklusban elvégzett munkájáról szólt. Olyan fideszes képviselők szenvedtek nagyarányú vereséget, akiket korábban háromszor, négyszer, ötször választottak meg. Ők nyilvánvalóan jó képviselők, ezért választották meg őket többször is, most mégis kikaptak.





Gratulálok és sok sikert kívánok Bujdosó Andreának, de ez nem változtat azon a tényen, hogy neki ehhez a győzelemhez semmi köze nem volt. Én minden munkámmal, minden szavammal és tettemmel el tudok számolni, ahogy ezt a kampány során a körzetemben tartott 13 nyílt fórumon is elmondtam. Több mint 60 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Budakörnyékére a ciklusban, a kis közösségek (néptáncosok, polgárőrök, faluszépítők, önkéntes tűzoltók stb.) majdnem 1 milliárd forint támogatásban részesültek. Építettünk autópálya-lehajtót, vízvezetéket, utakat, bölcsődéket. De persze rengeteg feladat van még. Boldog leszek, ha Budakörnyéke a következő ciklusban is legalább annyit lép előre, mint az előző ciklusban. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy a választókörzetemért nem lehetett többet dolgozni.





Mit szólt hozzá, hogy nullkilométeres politikusok viszont helyet kaptak a frakcióban? A lista 218. helyén álló, megafonos Szűcs Gábor például bejutott.





Sok sikert kívánok nekik!





Marad a Fidesz kommunikációs igazgatója? Amennyiben nem, mikor távozik a pozícióból?





Erről még nem beszéltünk.





Milyen tervei vannak a következő időszakra? Hol dolgozik majd?





Abban maradtunk a miniszterelnökkel, hogy a beszélgetésünket rövidesen folytatjuk. Sokat beszélnek, beszélünk a megújulásról. Szeretném világossá tenni, hogy számomra ez mit jelent. Én a lelkiismeretemben és a munkámban nem kívánok megújulni, mivel a lelkiismeretem tiszta, soha egy forintot nem vettem el sehonnan, a munkámat pedig mindig a legjobb tudásom szerint végeztem. A megújulás számomra azt jelenti, hogy egy jobb közösséget kell építeni. Úgy tűnt, hogy Orbán Viktor ebben a munkában számít rám. Számomra megtiszteltetés volt az elmúlt 2 évben a közvetlen közelében dolgozni, és – ha számít rám – a jövőben is az lesz. Én nem ugrálok, nem forgatom a köpönyegemet, pontosan ugyanott állok, ahol korábban álltam. Az önazonosság, a tisztesség és a hűség számomra fontos értékek, és ez teljesen független attól, hogy éppen többségben vagy kisebbségben vagyok. Én így szeretek élni.