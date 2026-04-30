Ejtőernyővel ugrott le egy külföldi férfi a Mol-torony tetejéről

A Mol Campus biztonsági őre tehetetlenül nézte végig, ahogy egy külföldi férfi az épület külső részén felmászik egészen a Mol-torony tetejéig, majd onnan egy ejtőernyővel leugrik. Egy rövid repülés után a férfi az épület melletti parkolóban ért földet.

A Freeflow Nation Instagram-oldalára egy videó is felkerült az esetről, a hozzá csatolt leírásban azt írják, a biztonsági személyzet egészen a parkolóban lévő autóig futott a férfi után, de a jelek szerint nem sikerült elkapni. A biztonsági személyzet azonban értesítette a rendőrséget, akik viszont már intézkedés alá tudták vonni a férfit, ezt a Mol sajtóosztálya árulta el a Telex megkeresésére.

A BRFK a lapnak azt írta, kedd este 17:45 körül kaptak bejelentést az ejtőernyős akcióról. A rendőrök a helyszínre mentek, intézkedés alá vonták a férfit, és szemlét tartottak. „Az ejtőernyős ugrás körülményeinek és feltételeinek szabálytalanságai miatt a külföldi férfival szemben közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul” – írták.