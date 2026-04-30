Nyitás előtt egy héttel lemondott a Velencei Biennálé zsűrije, akik értékelni sem hajlandók izraeli művészeket

Lemondott a világ legfontosabb képzőművészeti seregszemléje, az egy hét múlva nyitó Velencei Biennálé zsűrije, miután széleskörű felháborodást keltett, hogy egy héttel ezelőtt bejelentették, nem hajlandók díjazni olyan országból érkezett művészeket, amelyek vezetőit emberiségellenes bűncselekményekkel vádolják. Ez potenciálisan a biennálén kiállító izraeli és orosz művészeket érinthette, de a botrány egyértelműen az izraeliek miatt tört ki.

A brazil Solange Oliveira Farkas vezette, kizárólag női tagokból álló zsűri - további tagjai Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma és Giovanna Zapperi - csütörtökön rövid, kétmondatos közleményben jelezte a lemondást. Amit azon túl nem indokoltak meg, hogy az április 22-ei bejelentésük szellemében jártak el.

Nem mindenki érezte azonban fairnek, hogy Benjamin Netanjahu bűnei miatt bárkit pusztán azért diszkrimináljanak a világ legnagyobb biennáléján, mert izraeli állampolgár. Alessandro Guili olasz kulturális miniszter szerdán telefonon felhívta az izraeli Belu-Simion Fainaru szobrászt - aki a héten arról nyilatkozott, hogy jogi lépéseket fontolgat - és a szolidaritásáról biztosította a romániai születésű zsidó művészt. A miniszter a beszélgetés során leszögezte, hogy az olasz kormány elszánt a diszkrimináció és az antiszemitizmus minden formája elleni harcban az olasz kulturális életben.

Hogy demonstrálja a tárca hozzáállását, a miniszter bejelentette, hogy a minisztérium segít a szobrász munkáinak olaszországi megismertetésében. Abban is megállapodtak, hogy a Biennálé megnyitóján találkozni fognak.

A 66 éves Fainaru elmondása szerint örült a zsűri lemondásának. „A döntésük származási alapon diszkriminált engem" - nyilatkozta a szobrász. „Művész vagyok, egyenlő jogaim vannak és nem ítélhetnek meg az alapján, hogy milyen ország polgára vagy milyen születésű vagyok. Csakis a művészi munkám minősége és üzenete alapján ítélhetnének meg" - fogalmazott. Fainarut az egész arra emlékeztette, ahogy az apját diszkriminálták a román hatóságok a II. világháború alatt. „Nem hittem volna, hogy engem, vagy bármely Olaszországban dolgozó művészt így diszkriminálhatnak.” - mondta a szobrász.