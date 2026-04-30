Suttyomban vette át megbízólevelét a fideszes Ágh Péter

Ágh Péter csütörtökön délután 4 óráig vehette át a megbízólevelét, és mivel ez nyilvános esemény az ugytudjuk.hu jelen szeretett volna lenni, amikor várhatóan délután 3 órakor megérkezik a képviselő az eseményre. Valójában azonban a közölt időpontnál jóval korábban toppant be a sárvári jegyzőségre, így esélyt sem hagyva arra a lap szerint, hogy sajtónyilvános eseményen vegye át a megbízólevelét.

Ráadásul saját Facebook-oldalán sem büszkélkedett el a történekkel, fotós bejegyzés formájában legalábbis nem. Helyette egy hosszú szöveges posztban írt arról, hogy „itt az együttműködés ideje”.

Ágh Péter, Fidesz Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza elnöke Magyar Péter arra szólította fel Ághot, hogy ne vegye fel a mandátumát, ellenkező esetben Ághot az elkövetkező 4 évben levegőnek fogják nézni. A lap szerette volna megszólaltatni Ágh Pétert, de nem sikerült elérni.

Ágh Péter választókörzete azért is volt érdekes, mert egy tipikus orosz trükként itt indult el a választáson az a kamu Magyar Péter, aki még csak fotót sem adott le magáról a választási irodához, miközben a 444 mindent kiderített a Sárvár környékén a semmiből felbukkant, a kampányban végig rejtőzködő Magyar Péterről, akivel még a német ARD magyar kampányról szóló adása is foglalkozott (a műsorban megszólalt kollégánk is).

Megírtuk, hogy nem is a sárvári körzetben lakik, hanem Szombathely közelében, egy Bucsu nevű községben, hogy Ausztriában dolgozik, és ami a legfontosabb: hogy hithű fideszes. Amíg le nem takarította a Facebookját, számos fotón szerepelt együtt prominens fideszesekkel, köztük Orbán Viktorral, és részt vett a március 15-ei békemeneten is – miközben akkor már elvileg független jelölt volt. Indulása kapcsán egyébként jelenleg is nyomozást folytat a rendőrség választási csalás gyanúja miatt.

Helyszíni riportunkat itt olvashatod a kamu Magyar Péterről.