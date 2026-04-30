TI: Minden eddigi becslésnél több, 2645 milliárd forint közpénz vándorolt a magántőkealapokhoz

Összesen 99 tőkealap felé vállalt kötelezettséget 2013 óta négy állami szervezet, az NTH Nemzeti Tőkeholding Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt., az MFB Invest Zrt., valamint a Magyar Export-Import Bank befektetési társasága, az Exim Invest Zrt. – írja a Transparency International Magyarország azokra a dokumentumokra hivatkozva, amelyek egy közérdekű bejelentés nyomán jutottak el hozzá. A négy állami cég összesen több mint 2645 milliárd forintnyi befektetést vállalt itthon és külföldön bejegyzett magántőkealapokban, ingatlanalapokban és más, úgynevezett alternatív alapokban 2026. március végéig. Korábban a szervezet 1300 milliárd forintos kihelyezést azonosított csak.

A cégek összesen több mint 50 alapkezelő tőkealapjaiban vállalt befektetést. A legtöbb közpénzben az alábbi szereplők részesültek a TI szerint:

308 milliárd forint a Tiborcz István tulajdonába tartozó Gránit Alapkezelő által kezelt 6 tőkealapnál landolt.

A szintén Tiborcz Istvánhoz kötött Equilor Alapkezelő 3 tőkealapja felé további 73 milliárd forintnyi közpénz talált utat az MFB-csoporttól.

Emellett felhívják a figyelmet arra is, hogy érdemes az Exim Invest befektetéseire is figyelni, hiszen a gyakran háttérbe szoruló külföldön bejegyzett tőkealapokban csaknem 123 milliárd forint értékben vállalt kötelezettséget a társaság. Az alapok zöménék kezelését kínai hátterű társaságok végzik, de 2025-ben az amerikai kezelésű Triquetra Feeder Fund felé is 31,5 milliárd forint értékben vállalt befektetési kötelezettséget az Exim Invest.

A választások előtti évben 569 milliárd forint ment a tőkealapok felé, ebből nemcsak a Tiborczhoz kötődő tőkealapok részesültek, de például Nagy Márton leköszönő nemzetgazdasági miniszter köre is. A Trustify Alapkezelő két alapjába, a Trustify Power Magántőkealapba és a Trustify Ingatlanfejlesztő Alapba 30 milliárd, illetve 20 milliárd forintnyi befektetést helyezett kilátásba az MFB-csoport, amely 2024-ben már 35 milliárd forinttal beszállt a Trustify I. Magántőkealapba is.

A Transparency International szerint ezek a juttatások nemcsak korrupciós kockázatokat hordoznak magukban, de megszegik a pénzmosás elleni európai uniós előírásokat is.