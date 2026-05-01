Magyar Péter visszautalja Wáberer Györgynek a 100 millió forintot

Miután mi is megírtuk, hogy Wáberer György milliárdos a Rónai Egonnak adott interjúban csütörtökön arról beszélt, hogy a választás előtt 100 millió forintot adott a Tisza Pártnak, Magyar Péter bejelentette péntek reggel, hogy visszautalja a pénzt.

„Miután ez a hír eljutott hozzám, megnézettem, mi igaz ebből. Nos: a választások előtt 5 nappal (!) valóban átutalt 5x20 millió forintot a TISZA számlájára. Előtte tudomásom szerint semmit” - írja Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebookon.

Indoklásként azt írta, hogy a pártnál „nagyon büszkék arra, hogy a pártfinanszírozás törvényesen és transzparensen zajlik, és hálásak azért „hogy több tízezer honfitársunk támogatott minket a rendszerváltó kártyán keresztül”.

„Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy ránk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing. Ezért az 5x20 millió forintot Wáberer Györgynek hétfőn visszautaljuk” - írja.

Azt is hozzátette:

„Akitől a jövőben bármilyen, jogilag vagy morálisan kifogásolható kérés érkezik az általa utalt támogatásért cserébe, vagy azt látjuk, hogy valamilyen előnyre akar szert tenni, annak szintén visszautaljuk a támogatását.”

Azt is ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák majd azoknak a támogatóknak a neveit, akik 500 ezer forintnál több támogatást adtak a pártnak.

Wáberer György korábbi kormánybiztos a kampány hajrájában állt be a Tisza mögé, a Tisza eredményváróján pedig már együtt pezsgőzött Magyar Péterrel.

Forrás
Kapcsolódó cikkek

Wáberer György 100 millió forintot adott a választások előtt a Tiszának

Egy élhető Magyarországot kért cserébe.

Fődi Kitti
POLITIKA

Wáberer György árulónak tartja a Fidesz felső vezetését és muszájnak a rendszerváltást

A leggazdagabb magyarok közé tartozó üzletember szívesen fizetne vagyonadót is. A Tisza hívévé lett milliárdossal a Telex készített nagyinterjút.

Gazda Albert
POLITIKA