Wáberer György 100 millió forintot adott a választások előtt a Tiszának

POLITIKA

Wáberer György milliárdos, korábbi kormánybiztos, aki a kampány hajrájában állt be a Tisza mögé Rónai Egonnak adott interjút, amelyben többek között arról is beszélt, hogy korábban azért töltött be állami pozíciót a Fidesz-kormány alatt, mert politikai hovatartozás helyett szakmai szempontok vezérelték.

Beszélt arról is, hogy a Tisza Pártot anyagilag is támogatta.

„100 millió forintot adtam a választások előtt a Tisza Pártnak. Egy élhető Magyarországot kérek érte” – mondta.

Magyar Péter azóta bejelentette, hogy visszautalja a pénzt.

Fotó: Wáberer György / Facebook

Wáberer György 2023 februárjáig az Orbán-kormány alatt volt a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Orbán Viktor nem sokkal azután mentette fel tisztségéből, hogy Wáberert a miniszterelnök veje, Tiborcz István kivásárolta cégéből, a Waberer's Internationalből, Európa meghatározó fuvarozóvállalatából.

Kapcsolódó cikkek

Wáberer György árulónak tartja a Fidesz felső vezetését és muszájnak a rendszerváltást

A leggazdagabb magyarok közé tartozó üzletember szívesen fizetne vagyonadót is. A Tisza hívévé lett milliárdossal a Telex készített nagyinterjút.

Miután Tiborcz kivásárolta a cégéből, Wáberer György kormánybiztosi feladatai is megszűnnek

Ahogy ilyenkor mondani szokták: a saját kérésére.

Bevásárolja magát a Waberer's fuvarozóvállalatba a MOL

Ahol Tiborcz István cégcsoportja a többségi tulajdonos.

Magyar Péter visszautalja Wáberer Györgynek a 100 millió forintot

Még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy valamilyen oligarchát kössenek a Tiszához.

