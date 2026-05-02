Szabadon engedték a német partoknál megrekedt púposbálnát

Szabadon engedték szombaton az Északi-tengerben a Balti-tenger partjainál megrekedt hosszúszárnyú bálnát, Timmyt.

A német sajtó által csak Timmyként emlegetett hosszúszárnyú vagy más néven púposbálnát, amelyet a Poel-szigeti öbölből szállítottak uszályhajóval az Északi-tengerhez, szombat reggel 9 órakor engedték szabadon, közölte Jens Schwark, a mentőcsapat egyik tagja.

A konvoj reggel a Skagerrak-szorosban, Skagentől, Dánia legészakibb városától mintegy 70 kilométerre tartózkodott.

Fotó: STEFAN SAUER/dpa Picture-Alliance via AFP

A tizenkét méter hosszú, tizenkét tonnás cet heteken át többször is megrekedt a német partok mentén a sekély vizekben, mielőtt önkénteseknek sikerült a vízzel megtöltött uszályhajóra segíteniük.

A hosszúszárnyú bálna, amelynek kora 4 és 6 év közötti lehet, először március 3-án Wismar kikötőjében tűnt fel. Később onnan nyugatabbra, az észak-németországi Schleswig-Holstein tartománybeli Timmendorfer Strandon látták.

A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben, és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba. (MTI)