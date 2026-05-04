56 milliárd dolláros ajánlatot tett a „mémrészvényként” ismert GameStop az eBay-re

Az amerikai videojáték-kiskereskedő, leginkább „mémérészvényként” ismert GameStop vasárnap bejelentette, hogy 125 dollár/részvény áron több mint 55,5 milliárd dolláros ajánlatot tett az eBay felvásárlására. Ez 20 százalékos felárat jelent az eBay pénteki 104,07 dolláros záróárához képest, és 46 százalékos felárat a február 4-i záróárhoz képest.

Az eBay részvényei a zárás utáni kereskedésben 118 dollár körüli, a GameStop 125 dolláros ajánlatánál jóval alacsonyabb szintre emelkedtek. Ez, ahogy a CNBC is írja, arra utal, hogy a befektetők szkeptikusak az ügylet lezárását illetően.

A 2021-es részvénypiaci őrület során mémrészvénnyé lett a GameStop árfolyama most körülbelül 4 százalékkal, 27,6 dollárra ugrottak. A GameStop vezérigazgatója, Ryan Cohen a Wall Street Journalnak azt mondta, látja annak lehetőségét, hogy az Amazon versenytársai lehessenek.