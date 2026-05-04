Jogdíjakon csúszhat el, hogy a világ két legnépesebb országában közvetítsék a focivébét

Elképzelhető, hogy a világ két legnépesebb országában, Indiában és Kínában sem lesz tévés közvetítése a június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságnak.

Szurkolók a kirakatra tapadva bámulják a 2018-as foci vb egyik mérkőzését Sanghajban. Fotó: -/AFP

A Reuters értesülése szerint Indiában egyelőre nem sikerült megállapodni a közvetítési jogokról: a Reliance és a Disney közös ajánlata 20 millió dollár volt, ezt azonban a FIFA visszautasította, mert jóval alacsonyabb annál, amit vártak. A Sony is tárgyalt a jogokról, de végül nem tett ajánlatot. A nemzetközi szövetség az idei és a 2030-as vb indiai jogaiért összesen 100 millió dollárt szeretne kapni. Összehasonlításképp: a 2022-es katari világbajnokságért a Reliance még 60 millió dollárt fizetett.

Kínában sem jött még össze az üzlet, ami azért meglepő, mert a 2022-es vb-t ebben az ázsiai országban követték a legtöbben. A közösségi médiában és digitális platformokon a nézettség közel fele, 49,8 százaléka Kínához kötődött. A tévés nézettségből is jelentős részt adtak: globálisan 17,7 százalék jutott Kínára, míg Indiára 2,9 százalék.

A Reuters szerint kifejezetten szokatlan, hogy alig több mint egy hónappal a torna kezdete előtt még mindig nincs szerződés ezekben a kulcspiacokban. Az előző két világbajnokságot Kínában az állami CCTV közvetítette, és mindkét alkalommal jóval korábban megszületett a megállapodás. (MTI)